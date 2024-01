Lo que necesitas saber: Ya pasaron más de 20 años desde que Avril Lavigne levantó un estandarte de rebeldía para la juventud de la época. Sin embargo, sigue siendo una referencia cultural en la escena emo y pop-punk.

Parece que fue ayer cuando Avril Lavigne dominaba los charts musicales de todo el mundo; delineador de ojos, actitud despreocupada, patinetas y rolas pegajosas la llevaron a la cima. ¡Hasta la llamaban la “princesa del pop-punk”!

Luego de inspirar a una ola de mujeres músicas en la escena y enamorar perdidamente a toda una generación, Avril Lavigne vuelve con una gira de los éxitos que musicalizaron nuestros años mozos, ¡viejos recuerdos! Quédate a leer para conocer los detalles de Avril Lavigne: Greatest Hits Tour en Los Ángeles!

¡Avril Lavigne está de regreso!

La cantante resurgió de las cenizas en el 2022 cuando el festival When We Were Young la juntó con varios de sus contemporáneos; My Chemical Romance, Jimmy Eat World, Boys Like Girls y muchos más para un viajesote a la nostalgia.

Luego la vimos en diferentes ocasiones con Olivia Rodrigo, Taylor Swift y lanzando la canción Fake As Hell con All Time Low. Los rumores del regreso de Avril Lavigne a los escenarios corrieron como el viento y pronto se hicieron realidad.

Avril Lavinge: Greates Hits Tour pasará por Los Ángeles

Avril Lavigne: Greatest Hits Tour llegará a Norteamérica con más de 20 fechas para un triunfal regreso oficial. All Time Low, Simple Plan, Royal and The Serpent y Girlfriends le sumarán energía a esta fiesta del pop-punk que pasará por Las Vegas, Buffalo, Toronto, Nashville, Chicago y más ciudades.

Será el próximo 30 de mayo cuando el Kia Forum en Los Ángeles retumbe al ritmo de Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend y otras cartas fuertes de su repertorio. ¿Cuáles te sabes?

¡Aparta tus entradas para el Greatest Hits Tour!

Ponte pilas porque volver a ver a Avril Lavigne cantando sus mejores éxitos es el sueño de muchos que la vieron brillar en sus mejores años. La preventa para fans será este miércoles 24 de enero a las 10 AM, hora local. La preventa de Live Nation y Ticketmaster el jueves 25 de enero a la misma hora.

La venta general será hasta el viernes 26 de enero a las 10 AM hora local. Compra tus entradas para Avril Lavigne: Greatest Hits Tour AQUÍ.

