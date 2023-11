Noviembre está aquí y con él tremendos conciertos en Los Ángeles para ir cerrando el año como se debe. Bandotas clásicas, estrellas del momento, fiesta y rock & roll. ¡Checa la agenda!

Guns N’ Roses

La agenda de conciertos en Los Ángeles para noviembre abre con el legendario Axl Rose, Slash y compañía un día después de Halloween. ¿Tendrán alguna sorpresa?

¿Cuándo? Miércoles 1 y jueves 2 de noviembre | 6pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl | Boletos en reventa verificada aquí y aquí.

Kim Petras

Kim Petras/ Foto: Instagram @kimpetras

Una de las mejores exponentes del Hyperpop trae dos álbumes recientes bajo la manga: Feed The Beast y Problématique. ¡Imperdibles! Si buscas un show para bailar hasta el cansancio, lánzate a este concierto en Los Ángeles.

¿Cuándo? Miércoles 1 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? Youtube Theatre | Boletos en reventa verificada aquí.

Julieta Venegas

Las propuestas mexicanas estarán presentes este mes en la lista de conciertos en Los Ángeles. La característica voz de Julieta y esos exitazos que la catapultaron a la cima retumbarán en toda la ciudad.

¿Cuándo? Miércoles 1 y jueves 2 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? Luckman Fine Arts Complex | Boletos aquí y aquí.

Fred Again

Fred Again/Foto: Jack Bridgland

Para ponerle ambiente fiestero al penúltimo mes del 2023, Fred hará los honores con su tornamesa y hits que te hacen mover el esqueleto sí o sí. ¡De lo mejor de conciertos en Los Ángeles para noviembre!

¿Cuándo? Miércoles 1 y jueves 2 de noviembre | 8:30pm.

¿Dónde? Shrine Expo Hall | Boletos en reventa aquí y aquí.

Beach Fossils

El indie rock llegará no sólo con un concierto en Los Ángeles, sino dos. Directamente desde Brooklyn, Nueva York le darán continuación al tour para Bunny, su más reciente producción.

¿Cuándo? Jueves 2 de noviembre | 8pm | The Novo by Microsoft | Boletos en reventa aquí.

¿Cuándo? Domingo 5 de noviembre | 7pm | House of Blues Anaheim | Boletos aquí.

KISS

Kiss/Foto: Getty Images

Otra bandota legendaria traerá un concierto en Los Ángeles por última vez. Kiss se despide de los escenarios, pero no de nuestros corazones. ¿Listo para entonar el clásico “I Was Made For Lovin’ You”?

¿Cuándo? Viernes 3 de noviembre | 7:30pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl | Boletos en reventa verificada aquí.

Caifanes

¡Pongan Caifanes! Sumándose a Julieta Venegas, estos maestrazos del rock mexicano no podían faltar en la agenda de conciertos en Los Ángeles para noviembre.

¿Cuándo? Sábado 4 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? Peacock Theater | Boletos en reventa aquí.

Travis Scott

Travis Scott/Foto: AP

Uno de los conciertos en Los Ángeles más esperados es este. ¡Fiestota en grande! Travis ofrece shows de calidad donde los fans rapean cada palabra. Una chela, amistades y tendrás la noche perfecta.

¿Cuándo? Domingo 5 de noviembre | 8pm

¿Dónde? SoFi Stadium | Boletos en reventa verificada aquí.

Unknown Mortal Orchestra

A principios de este año nos demostraron que aún tienen el toque. V fue un álbum que los fanáticos recibieron cálidamente y que hoy ya es de nuestros favoritos. ¡No te pierdas su concierto en Los Ángeles!

¿Cuándo? Lunes 6 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? The Roxy Theatre | Boletos en reventa aquí.

Faye Webster

Faye Webster/Foto: Instagram @fayewebster

Si tienes la oportunidad de ver a Faye Webster en un concierto en Los Ángeles, ¡jamás la desaproveches! Ya pasaron dos años desde el I Know I’m Funny haha que nos enamoró. ¿Será que nos cante su nuevo sencillo?

¿Cuándo? Miércoles 8 y jueves 9 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? The Novo by Microsoft | Boletos en reventa aquí y aquí.

††† (Crosses)

Buenas y no tan buenas noticias. Esta bandota preparó tres conciertos en Los Ángeles para darle abasto a toda su fanaticada. ¿La no tan buena? Son sold-out, pero hay esperanza de que se liberen entradas.

¿Cuándo? Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de noviembre | 8:30pm

¿Dónde? The Masonic Lodge at Hollywood Forever | Boletos aquí.

The Hives

The Hives/Foto: Bisse Bengtsson

¿Buscas un concierto en Los Ángeles para agitar esa melena? ¡Ellos tienen lo que necesitas! Noviembre quedará marcado con uno de los shows más explosivos de la agenda.

¿Cuándo? Martes 14 y miércoles 15 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? The Belasco | Boletos en reventa verificada aquí y aquí.

New Order

Además de encabezar la primera edición del Dark Waves Fest, las estrellas de los años 80 darán un concierto en Los Ángeles en solitario. ¡Checa más detalles aquí!

¿Cuándo? Miércoles 15 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? Youtube Theatre | Boletos en reventa verificada aquí.

Mariah Carey

Tan pronto como terminen de descongelarla Mariah comenzará con el tour de Navidad. ¡Y tendrá un concierto en Los Ángeles! El perfecto warm-up para la víspera navideña.

¿Cuándo? Viernes 17 y domingo 19 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl | Boletos en reventa verificada aquí y aquí.

Black Midi

Este concierto en Los Ángeles no es apto para aquellos que no disfrutan de sonidos distorsionados y saturados. Pero eso es lo que hace tan especial a esta banda. Hellfire, el álbum que presentaron este año, no decepcionó.

¿Cuándo? Domingo 19 de noviembre | 7pm | The Observatory | Boletos aquí.

¿Cuándo? Martes 21 de noviembre | 7pm | The Wiltern | Boletos aquí.

The Linda Lindas

The Linda Lindas/Foto: Getty Images

Luego de la gira que tuvieron con Paramore, estas jóvenes músicas saltarán al mundo en solitario. ¡Puro rock femenino! Este es un concierto en Los Ángeles al que le debes dar una oportunidad. ¡Corre que aún quedan boletos!

¿Cuándo? Lunes 20 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? The Observatory | Boletos aquí.

Enjambre

Un poquito de rock-pop mexicano cerrará la agenda de conciertos en Los Ángeles. Este 2023 lanzaron Noches de Salón, un homenaje a los ritmos tradicionales de México.

¿Cuándo? Jueves 30 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? The Observatory | Boletos aquí.

Romy

Romy/Foto: Instagram @romyromyromy

El gran cierre con broche de oro lo dará Romy. Además de regalarnos Mid Air, uno de los mejores álbumes del año, la fiesta está asegurada en este concierto en Los Ángeles.

¿Cuándo? Jueves 30 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? El Rey Theatre | Boletos en reventa aquí.

¿A qué concierto en Los Ángeles te vas a lanzar? ¿Será el último del año? ¡Cuéntanos en los comentarios!

