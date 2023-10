Lo que necesitas saber: La famosa rola navideña de Mariah Carey fue la primera canción en convertirse en hit durante cuatro décadas diferentes e incluso rompió dos veces el récord de mayor número de reproducciones en Spotify.

El pozole y los chiles en nogada representan a la perfección septiembre; las calabazas y los disfraces el mes de octubre. Y quién mejor para las fechas decembrinas que la autoproclamada ‘Reina de la Navidad’: Mariah Carey.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la neoyorquina anunció que saldrá del descanso eterno —ok, ya— para su nueva gira decembrina por Estados Unidos y Canadá que prácticamente se ha vuelto una tradición de fin de año.

A partir del próximo 15 de noviembre Mariah Carey iniciará sus presentaciones en Highland, California. Por su parte, el mítico Madison Square Garden de Nueva York será testigo de la última fecha el 17 de diciembre donde seguro escucharemos All I Want for Christmas Is You.

All I Want for Christmas Is You: Una de las rolas más esperadas

Está claro que la carrera de Mariah Carey abarca muchísimo más que una simple canción de Navidad. La cantante de 54 años se convirtió durante la década de los noventa en una de las artistas con más ventas de todo el planeta.

Todo gracias a éxitos como We Belong Together, Always Be My Baby o Hero. Esto sin contar que su registro vocal de cinco octavas está registrado nada más y nada menos que en el Libro Guinness de los Récords.

Sin embargo, All I Want for Christmas Is You pegó con tubo desde su lanzamiento y en pleno 2023 es una de las rolas más escuchadas en todo el mundo cada que llegan las fiestas decembrinas.

En alguna ocasión la misma Mariah Carey contó que escribió el tema en cuestión de 15 minutos y aunque está claro que la de All I Want for Christmas Is You no es una letra muy compleja que digamos. La relación entre costo y beneficio es una de las mejores cosas que le pudo pasar a la intérprete.

La famosa rola navideña de Mariah Carey fue la primera en convertirse en hit durante cuatro décadas diferentes e incluso rompió dos veces el récord de mayor número de reproducciones en Spotify. Nada mal para una canción que fue escrita en menos de 20 minutos y que ha dejado ganancias por más de 60 millones de dólares ¿no crees?

¡Quiero ir a ver a Mariah Carey!

Si estás emocionada o emocionado igual que nosotros debes saber que la preventa en Ticketmaster arrancó desde hoy, mientras que la venta al público en general será el viernes 11 de octubre también a las 10:00 am.

Recuerda que si no alcanzas boletos todavía puedes probar suerte en plataformas de reventa como StubHub, Vivid Seats o Seat Geek.

¿Ya sabes con quién te vas a lanzar?

