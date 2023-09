Lo que necesitas saber: New Order es una de las bandas británicas más icónicas del synth pop de la década de los 80.

Los últimos meses del año serán de pura fiesta y conciertos para despedirlo como se debe. Así como Las Vegas armó el When We Where Young repleto de bandas emo que amenizaron nuestra adolescencia, Los Ángeles también tendrá un festival lleno de nostalgia.

El Darker Waves Fest traerá a New Order para ponernos a bailar, además de un showcito extra que no te querrás perder.

New Order a la cabeza del Darker Waves Fest

New Order/Foto: Instagram @neworderofficial

A mitad de año nos llevamos el notición de que Huntington Beach, California se podría en el mood más darks con la primera edición del Darker Waves Fest. Un festival tremendo con cartelazo de lujo para los amantes del new wave de los años 80.

New Order y Tears for Fears son las dos bandotas que encabezan el cartel, acompañadas de otros actos que nos regalaron rolas como “Rock Lobster”, “Tainted Love”, “The Killing Moon”, “Lovefool” y “Don’t You Want Me”.

Cartel de la primera edición del Darker Waves Fest/Foto: Instagram @darkerwavesfest

¡Ya falta poco! Será el sábado 18 de noviembre cuando la playa sea testigo de un viajesote a nuestro pasado. Muy pronto tendremos más información sobre los horarios, escenarios y todo lo que nos espera para la primera edición del Dark Waves Fest.

¡Ve a New Order en Los Ángeles!

¡Claro que los sideshows no podían faltar! Algunos festivales en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo preparan pequeños conciertos en solitario de algunas bandas del line-up para calentar motores antes del gran día.

New Order ya se está preparando para prendernos con el “Perfect Kiss” y, con suerte, uno que otro rolón de Joy Division. ¿Lo mejor? ¡No vienen solos! Blossoms les hará compañía con un poco de indie rock inglés.

New Order rindiendo tributo a Ian Curtis/Foto: Instagram @neworderofficial

La cita es el próximo miércoles 15 de noviembre, nada más y nada menos, que en el Youtube Theater de Los Ángeles. ¡A romper el cochinito! Ojo, porque habrá varias preventas.

PREVENTA DÍA HORA Darker Wave miércoles 27 – jueves 28 de septiembre 10am-10pm PDT Platino Oficial miércoles 27 – jueves 28 de septiembre 10am-10pm PDT Live Nation jueves 28 de septiembre 10am-10pm PDT Youtube Theater jueves 28 de septiembre 10am-10pm PDT Venta oficial Platino jueves 28 de septiembre – miércoles 15 de noviembre 10am – 9pm PDT Venta general viernes 29 de septiembre 10am PDT

Este es el link para ingresar a cualquier preventa o venta de New Order en Los Ángeles. ¡Ponte las pilas porque van a volar!¿Qué rola te gustaría que tocaran? Te leemos en los comentarios.

