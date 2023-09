Lo que necesitas saber: Kim Petras lleva apenas dos años en una disquera "formal" y de renombre, alcanzando logros para la comunidad LGBTQ+.

El 2023 está casi acabando y Kim Petras seguramente lo recordará por siempre. La cantante alemana de 31 años se ha convertido en un icono de la diversidad e inclusión que a la industria musical tanta falta le hacía.

Con el reciente estreno de Problématique, su nuevo álbum de estudio, repasamos los momentos en los que Kim Petras ha brillado sin filtro durante todo el año.

And the Grammy goes to…

¡Kim Petras arrancó el año como se debe! Por primera vez en la historia los Premios Grammy honraron a una mujer transgénero en la categoría de Mejor Dúo Pop, por “Unholy” junto a Sam Smith.

“Quiero agradecer a todas las increíbles leyendas transgénero antes de mi que me abrieron estas puertas para que yo pudiera estar aquí esta noche”. – Kim Petras

Kim Petras y Sam Smith con la estatuilla del Grammy/Foto:Reuters

Mientras los asistentes le aplaudían de pie, agradeció a Sophie —quien seguramente también le aplaudía desde el más allá—, a Madonna por defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ y a su madre.

“Unholy” tiene miles de millones de reproducciones en las plataformas de streaming, un hitazo hecho y derecho que entró a la lista Billboard Hot 100.

Billboard Women In Music

Kim Petras en la alfombra de los Billboard Women In Music/Foto: Getty Images

Hablando de Billboard… En marzo Kim Petras apareció en la ceremonia de los Billboard Women In Music, un homenaje para reconocer a las mujeres que enriquecen la industria musical.

Kim Petras se convirtió en la primera mujer trans —otra vez— en llevarse un premio de este evento. Se fue a casa con el Premio Chartbreaker, luego de mostrar sus dotes de artista interpretando “brrr”.

Invitada especial en la Met Gala

Kim Petras en la Met Gala 2023/Foto: Getty Images

El mismísimo Marc Jacobs se encargó de vestir a Kim Petras para la Met Gala 2023, un evento al que asiste la crema y nata del mundo del entretenimiento en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

Fue invitada de honor de este diseñador de renombre, conocido por ser una de las personas de la comunidad LGBTQ+ más influyentes en Estados Unidos.

¡Llegó Feed The Beast!

Portada de ‘Feed The Beast’/Foto: Apple Music

En junio nos dejó caer Feed The Beast, un discazo con rolones como “Hit It From The Back”, “uhoh” y “Revelations”. De este tremendo compilado de talento —y ganas para bailar—salió una gira mundial homónima que todavía está en marcha.

En Los Ángeles esperamos a Kim Petras el próximo 1 de noviembre. ¡Ya falta poco! Estamos más que listos para ver el Youtube Theater a reventar. De ahí volará a México para presentarse en el prestigiado festival Corona Capital.

¡No le bastó con entregarnos semejante álbum! Hace unas semanas Kim Petras nos regaló tres sesiones sinfónicas: “Alone“, “Minute” y “Claws“, luciendo su privilegiada voz.

¡Bienvenido, Problématique!

Portada de ‘Problématique’/Foto: Cortesía

El pasado 18 de septiembre Kim Petras estrenó Problématique, un álbum que fue filtrado antes de tiempo. No aprobamos estas prácticas, ¡pero a todos ya nos andaba por escucharlo!

Problématique es el ejemplo vivo de la evolución de Kim Petras; ahora toda una compositora y artista en toda la extensión de la palabra. Las diez rolas del álbum se pasan de volada, porque las disfrutas de principio a fin. ¡Puro pop del fino!

Inspirado en el house francés y los paisajes sonoros parisinos, Kim Petras brilla tan fuerte que nos inyecta vida para correr a la pista de baile con “Treat Me Like A Hoe” y “All She Wants”, una rola con Paris Hilton.

Kim Petras y Charli XCX/Foto: X @charli_xcx

¡Cómo pasa el tiempo! Aún recordamos su breve aparición en “Unlock It” con Charli XCX. ¡Desde ahí ya nos prometía convertirse en una gran estrella!

¡No podemos esperar a ver qué nos espera con Kim Petras! ¡Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp AQUÍ y recibe más noticias como esta!

Relacionado