Lo que necesitas saber: Linkin Park está de regreso, anunciaron nuevo disco con una nueva canción... y a su nueva vocalista. Van los detalles.

La carrera de Emily Armstrong

Hay nueva canción de Linkin Park y se viene nuevo disco

En los últimos días,dando señales de vida. En particular, porque hace unos días, lo que llevó a muchos a hacer teorías al respecto. Y bueno, como recordarán, la cuenta regresiva se reinició sacando a todos de onda. Pero después de muchos rumores,: la confirmación de Emily Armstrong como la cantante que los acompañará en esta nueva etapa. El jueves 5 de septiembre, la banda realizó un concierto en streaming donde presentó a la nueva integrante . Y además, se confirmó que Rob Bourdon no participará en esta reunión,Como dijimos antes, Emily Armstrong es mejor conocida en el ámbito del rock por ser vocalista de la banda. Este grupo ha tenido una trayectoria de amplio reconocimiento, principalmente en el circuito de bandas de Los Ángeles y han lanzado tres discos: un homónimo (2012), Pleasure to Meet You (2015) y Ain’t It Tragic (2021). El estilo musical con el que más se le identifica al grupo es con el hard rock, tal como se percibe en su canción “Weatherman”, aunque han hecho cosas cercanas al punk o al blues. Esa versatilidad le ha valido ser reconocida por otras artistas… Como indica la revista Rolling Stone , Emily Armstrong, especialmente en el disco Nobody’s Daughter de Hole. Emily también tiene créditos (tanto con Dead Sara como solista) en el disco Holy Fvck de Demi Lovato del 2022, esto por poner un ejemplo de su trabajo con artistas de corte más pop.… Y ya hay una probadita para ver qué onda.Con la presentación de Emily Armstrong como nueva vocalista de Linkin Park, la banda también confirmó el inicio de una etapa más en su carrera rumbo a un nuevo disco.. De acuerdo con Mike Shinoda. Y de alguna forma, el título de esta producción discográfica también es una forma de decirle a los fans que el combo está listo para una nueva etapa ‘desde cero’. Y para ir calando lo que viene con el nuevo material, la banda comparte una, que les dejamos acá abajo con su video oficial y la portada de From Zero. ¿Emocionados o qué onda?