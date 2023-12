Lo que necesitas saber: Hayley Williams es una de las mujeres más influyentes en la música. Reconocida con Premios Grammy y en la lista de los 50 mejores cantantes de rock de Billboard.

La gran Hayley Nichole Williams, poderosísima frontwoman de Paramore, está soplando 35 velitas en su pastel. ¡Aplausos! Hoy celebramos con especial alegría el cumpleaños de Hayley Williams por todo lo que le ha aportado al mundo.

Foto: X @thekiaforum

Nacida en Misisipi y criada en Tennessee, Hayley Williams lleva casi 20 años revolucionando la industria musical, tanto en solitario como con Paramore. ¿Por qué continúa siendo una de nuestras artistas favoritas? ¡Sigue leyendo!

1.- Hayley Williams: abriendo camino a más mujeres

Ser una mujer joven en la escena emo y pop-punk de los años 2000 no fue cosa fácil. Sobre todo, cuando casi todas las bandas exitosas del género eran lideradas por hombres.

Hayley Williams creó su propia versión de feminidad, en uno de los momentos más misóginos y sexistas de la industria musical y los shows en vivo. Prevaleció con los años; apoyándose de su potente voz y gran presencia escénica.

Verla brillar con Paramore inspiró a más mujeres jóvenes a entrarle a un mundo al que pensaban que no pertenecían. Ahora vemos a Olivia Rodrigo, Billie Eilish, The Linda Lindas, Gracie Abrams, MUNA o PVRIS, admiradoras confesadas de Hayley Williams, continuando el legado de las mujeres en la música independiente.

2.- ¡Sin pelos en la lengua!

Hablando de sobrevivir en la misógina industria, a Hayley Williams nunca le ha temblado voz para denunciar injusticias. Cuando Paramore participó en la primera edición del festival When We Were Young, aprovechó el escenario para denunciar que la escena no siempre fue un lugar seguro.

“Si eras diferente, si eras una mujer joven, si eras una persona de color, si eras queer, y eso es realmente jodido si lo piensas, porque se suponía que este era el lugar seguro, ¿no?”.

Tampoco dudó en contestarle a los “señores rockeros” que la criticaron por posponer algunos shows de Paramore, cuando una infección atacó sus pulmones. Chequen nada más AQUÍ cómo se los tundió en redes sociales. ¡Sin miedo!

¿Un ejemplo más? ¡No la hagan enojar! Hayley Williams no dudará en correrte de un show si armas escándalo, como pasó este año. Claro que después se disculpó como las grandes.

Foto: Billboard

¡Quedarse callada no va con Hayley Williams! En una reciente entrevista con Billboard reconoció que This Is Why —el más reciente álbum de Paramore— tiene una clara inclinación política que fue imposible dejar fuera.

“Aunque intentara no decir ni una palabra sobre política [en el álbum], creo que estaba en el ADN. Estaba en todas las conversaciones”.

3.- Hayley Williams, maestra en resiliencia

Tal vez no sea ideal entrar en detalles sad en el mero cumpleaños de Hayley Williams, pero es necesario. Tras su divorcio del innombrable vocalista de New Found Glory, nuestra frontwoman favorita se nos vino abajo.

Foto: The New York Times

Hayley Williams se hundió en una fuerte depresión, ansiedad y hasta trastornos alimentarios. ¡Pero no hay mal que por bien no venga! Luego de la mala racha y mucha terapia, nos regaló Petals for Armor y FLOWERS FOR VASES / descansos, dos discazos en solitario que narran su valiente proceso de sanación.

4.- Sin miedo a lo nuevo

Una de las características más famosas de Hayley Williams es su inconfundible cabellera naranja. Desde los tiempos del Riot! ha sido una forma de expresar cómo se siente, además de sus extravagantes outfits.

Ha lucido bellísima con cabello naranja, amarillo, rojo, rosa con naranja, azul, verde y hasta rubia platinada. ¿Quién dijo miedo a los cambios? ¡Ella no! Además de aventarse como solista, emprendió otros proyectos que la llenan de orgullo.

Foto: Danielle Atkins/Them

Hayley Williams es dueña de Good Dye Young, una línea de tintes semi-permantentes en colores neutros y fantasía. También de Fruits Hair Lab, un salón de belleza innovador y LGBTQ+ friendly en Nashville que ya cumplió un año.

5.- Hayley Williams y su activismo

Así como se para de frente y agarra el toro por los cuernos en cualquier situación, Hayley Williams también es partidaria de apoyar las causas que le llegan al corazón.

En el 2020 participó en el evento Honor Her Wish, un tributo exclusivo a Ruth Ginsburg, la legendaria jueza de la Corte Suprema que luchó por los derechos de las mujeres. Dedicó su éxito solista, Roses/Lotus/Violet/Iris, a las mujeres de su familia, que sobrevivieron violencia sexual y doméstica.

“Quiero enviar mi corazón, mi más profundo respeto y gratitud a todo aquel que lucha por la dignidad y el honor de las víctimas de la violencia sexual y doméstica”.

Este año, cuando el ataque a la comunidad LGBTQ+ empezó en Estados Unidos, Hayley Williams criticó con dureza los proyectos del gobernador de Tennessee, que incluían prohibir los drag shows y la atención médica de afirmación de género.

“El drag no es un delito. La atención médica que afirme el género para todos, incluidos nuestros jóvenes, es una necesidad”.

Foto: X @paramoremusicom

Enseguida usó su gran plataforma y la de Paramore para compartir información de organizaciones civiles de ayuda, como Inclusion Tennessee y Nashville Pride.

En otra ocasión, publicó una carta escrita a mano en sus historias de Instagram, dirigida a las mujeres jóvenes, la comunidad LGBTQ+ y personas de color, quienes “la música punk realmente representa”.

“Niñas jóvenes, niños queer y cualquier persona de cualquier color… Hemos cambiado esta escena juntos, desordenadamente, enojados, desconsolados y decididos”.

6.- ¡Que viva la esperanza!

Nada más porque es cumpleaños de Hayley Williams, les dejamos una razón de pilón del porqué la amamos tanto. Esta reina del emo y pop-punk ha sabido mantenernos cuerdos, aunque ella no lo esté.

Foto: Getty Images

Last Hope o Hate To See Your Heart Break son himnos que nos llegan al alma en los momentos más difíciles de la vida:

Y la sal en mis heridas

Ya no quema como antes

No es que no sienta el dolor

Es solo que ya no tengo miedo de sentirlo

¿Cómo la ven? Después de todo, volvió a encontrar el amor al lado de, nada más y nada menos, que Taylor York. Sí, el mismísimo guitarrista de Paramore y productor de sus dos álbumes solistas. De esta nueva relación salió Liar, un rolón que le canta a la valentía de amar y ser vulnerable en esta época.

Foto: Billboard

¡Feliz cumpleaños a Hayley Williams! Agradecimiento colectivo por siempre acompañarnos en los malos y buenos momentos con lo mejor de Paramore.

¿Por qué otras razones amas a Hayley Williams? ¡Cuéntanos en los comentarios!

