Lo que necesitas saber: Sólo 13 mujeres (de toda la historia) fueron consideradas por Billboard para la lista de 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

Las mujeres llevan rato haciendo y deshaciendo en el rock, punk, pop y otros géneros musicales que, hace unos ayeres, eran dominados por hombres. Con guitarra, pandero o micrófono en mano se convirtieron en leyendas que hoy celebramos.

Billboard armó la lista de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Aunque está plagada de hombres, unas cuantas mujeres contemporáneas e históricas lograron entrar al conteo.

Stevie Nicks, Debbie Harry y Hayley Williams entran a la lista de Billboard

Stevie Nicks es la segunda en la lista de 50 mejores cantantes de rock de Billboard/Foto: iHeartRadio

El segundo puesto de la lista de 50 mejores cantantes de rock lo ocupa Stevie Nicks. Fleetwood Mac brilló con su compañía durante los años 70. Luego, como solista, nos demostró su poder. Además, fue la primera mujer en entrar dos veces a The Rock and Roll Hall of Fame. ¡Reconocimiento más que merecido!

Debbie Harry es el número siete en la lista de 50 mejores cantantes de rock de Billboard/Foto: Rolling Stone

“Once I had a love and it was divine”… Debbie Harry está en el número siete de la lista de Billboard. Blondie le dio forma al pop ochentero con un estilo único que inspiró a muchas mujeres jóvenes. Aunque han pasado más de cuatro décadas, las rolas de esta bandota siguen sonando.

Hayley Williams de Paramore ocupa el lugar 13 de los 50 mejores cantantes de rock de Billboard/Foto: Getty Images

Hayley Williams sí que sabe cómo liderar una banda. Paramore ha ganado respeto y amor en todo el mundo gracias a ella. La presencia divertida y desenfadada sobre el escenario, la manera en que va y viene en distintos géneros, son algunas de sus muchas cualidades. Billboard la colocó en el número 13 de la lista.

Más poder femenino en la lista de 50 mejores cantantes de rock

Karen O, de los Yeah Yeah Yeahs, figura en el puesto 23 de los 50 mejores cantantes de rock de Billboard/Foto: The New Yorker

Chrissie Hynde de The Pretenders ocupa el puesto 15 en la lista de Billboard. El número 19 se lo llevó Kathleen Hanna de Bikini Kill. ¿Y Karen O? La grandísima vocalista de los Yeah Yeah Yeahs figura en el lugar 23.

Entre los 50 mejores cantantes de rock no podía faltar Janis Joplin. La “bruja cósmica” está en el puesto 25 de la lista. Sería pecado que Ann Wilson, líder de la primera banda de hard rock femenina, no apareciera en el conteo. El lugar 29 se lo lleva por su trabajo en Heart.

Janis Joplin está justo a la mitad de los 50 mejores cantantes de rock de Billboard/Foto: Rolling Stone

Billboard puso a Laura Jane Grace de Against Me! en el número 31. El punk-rock desafió estereotipos cuando Laura se declaró mujer transgénero en el 2012. ¡Ni qué decir de Gwen Stefani! Ya sea con No Doubt o como solista, siempre tiene una rolita para nosotros. Por eso ocupa el puesto 37 de la lista.

Los 50 mejores cantantes de rock incluyen a Brittany Howard de Alabama Shakes. Así es, el número 40 lo ocupa una mujer queer y de color. Vámonos al puesto 43: Courtney Love. ¡Icono de ayer y hoy!

Poly Styrene, la primera mujer de color en liderar una banda de punk, cierra la participación femenina en los 50 mejores cantantes de rock de Billboard/Foto: Another Mag

La última mujer que aparece en la lista de 50 mejores cantantes de rock de Billboard es Poly Styrene. La líder de X-Ray Spex figura en el número 46 y fue de las primeras en denunciar la sexualización de las mujeres en bandas.¡Cerrando la lista con honor!

Billboard tiene tarea para emparejar el conteo de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos. ¿A quién agregarías a la lista? Por AQUÍ te dejamos el registro completo.

