Lo que necesitas saber: Enlistamos los mejores 10 discos de 2024 que han pasado por nuestros oídos este semestre, en un año con decenas de lanzamientos fascinantes.

Llegamos a la mitad de un 2024 que nos ha dejado decenas de lanzamientos impresionantes en cuanto a discos se refiere, y a 6 meses de que se acabe el año, enlistamos los mejores 10 discos de 2024 que han pasado por nuestros oídos este semestre.

Hit Me Hard And Soft – Billie Eilish

Billie Eilish y su hermano FINNEAS se rifaron un discazo con Hit Me Hard and Soft, lo que consideramos el mejor disco de la cantante estadounidense hasta ahora. Con letras inteligentes, sensibles y transgresoras, Billie se adentró en la electrónica como un elemento que detona en sus rolas, sin importar que las bases vengan de un pop sencillo e incluso canciones acústicas.

Hemos escuchado a más no poder “BIRDS OF A FEATHER”, “LUNCH” y “CHIHIRO”, pero el disco es maravilloso de principio a fin, tiene una dinámica que no te deja aburrirte y la producción es de nuevo de la máxima calidad posible. La voz de Billie sigue siendo la protagonista, con loops vocales que brillan con efectos bien trabajados.

Prelude to Ectasy – The Last Dinner Party

Las inglesas de The Last Dinner Party nos maravillaron temprano en el año con su Prelude to Ecstasy, debut producido pro el legendario James Ford (Arctic Monkeys, Simian Mobile Disco). El art-rock de la banda es cautivador y teatral, tiene presencia de orquesta, pop con alma de rock en rolas como “Nothing Matters” y “Caesar on the TV Screen” y varias baladas conmovedoras.

Su mensaje persistente sobre la experiencia de ser una mujer en la actualidad, así como la denuncia social sobre el machismo, es presentado en un formato satírico y tienen líneas geniales y divertidas a lo largo de todo el disco.

Only God Was Above Us – Vampire Weekend

El regreso de Vampire Weekend con Only God Was Above Us fue todo lo que esperábamos y más, ya que la banda liderada por Ezra Koenig se rifó un disco con una magnitud inmensa, usando orquesta y coros de apoyo. Eso, sin perder su esencia sonora, con algunas rolas apegadas a su sonido originario entre ska e indie rock, como “Connect” y “Gen-X Cops”.

Repitieron en la producción la alianza con el prodigio Ariel Rechstaid (Wallows, HAIM, Brandon Flowers) y estamos ante uno de los discos más ambiciosos en cuanto a efectos y mezcla que haya tenido la banda. Vampire Weekend siempre ha sido producto de una mezcla elegante entre géneros, pero ahora sí se la volaron, con puentes y cortes geniales en canciones que parecen ser más “sencillas” (“Capricorn”, “Hope”).

Lives Outgrown – Beth Gibbons

El tercer disco solista de Beth Gibbons es un testimonio existencial que aprovechó cuerdas elongadas y mensajes profundísimos, y trabajó junto a James Ford (Simian Mobile Disco, Arctic Monkeys) y Lee Harris (Talk Talk, .O.rang.) Este álbum tiene un alto impacto en quien lo escucha, tanto las letras como la música corroboran a Gibbons como una artista introspectiva y con mensajes poderosos.

En 10 rolas nuevas, Beth Gibbons nos deja cuestionando nuestra propia existencia, la apreciación del pasado, presente y futuro, e inclusive si existe algún objetivo a todo lo que vivimos. Las pistas son una colección que deja la electrónica de Portishead y se siente sumamente cercano a Radiohead, entrelaza melodías inquietantes con letras introspectivas. Los ritmos también tienen la intención de no adecuarse a las convenciones y entrar en momentos inesperados.

Hyperdrama – Justice

El dúo francés formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, lanzó su cuarto disco de estudio, con colaboraciones de Tame Impala, RIMON, The Flints, Connan Mockasin, Miguel y Thundercat. Autoproducido y cuidado hasta el más mínimo detalle, Justice incluyó 13 rolas que mantienen un buen equilibrio con momentos intensísimos y baladas electrónicas que son una oda al italodisco y al dark disco.

Las colaboraciones se suman con naturalidad, sin sentirse forzadas o fuera del estilo de Justice. Miguel y Thundercat cierran el disco con “Saturnine” y “The End”. De nuevo estamos ante una clase magistral de Justice, que corrobora su lugar como un proyecto legendario en la electrónica mundial.

Brat – Charli XCX

Charli XCX, la heroína del hyperpop, nos dejó boquiabiertos con uno de los mejores discos que hemos escuchado en este semestre. Brat es el mejor disco de Charli hasta el momento, y en en el que no solo retoma el camino del hyperpop, sino que lo complementa con un acercamiento a sus raíces, a la escena rave y los dance clubs underground donde empezaba su carrera musical aún siendo adolescente.

La producción es brillante, con Charli, El Guincho y A.G. Cook en los controles, entre otros. Brat es el mejor disco que ha realizado Charli XCX por lo confesional y conceptual que hay en él. La británica decidió poner en este álbum todas estas referencias que homenajean a los artistas que la han ayudado a definir su lugar como icono del hyperpop.



Phasor – Helado Negro

Helado Negro lanzó Phasor a principios de año, mostrando que el conflicto amoroso puede entregar reflexiones profundas y bellas usando texturas psicodélicas y loops armoniosos. Phasor son “nueve canciones del cielo, suerte, eco, problemas y amor”, dice Helado Negro en el cortometraje que acompaña al lanzamiento de su octavo álbum de estudio para explicar cómo es que contempló sus alrededores para plasmarlo en este discazo.

Roberto Carlos Lange, mejor conocido como Helado Negro, usó sintetizadores retro y percusiones minimalistas como bases para su voz cálida y suave, por momentos hasta susurrada, eso sí, con una combinación de spanglish que te mantiene atento y te saca una sonrisa de vez en cuando.



Gemelo – Angélica García

Angélica García nos maravilló con un disco en el que incursionó en el pop psicodélico de una manera genial. Con un dominio en texturas de sintetizadores, y un manejo bastante divertido entre el inglés y el español, la cantante se rifó en su tercer disco de estudio con 10 rolas que juegan con la idea de tener un gemelo dentro de nosotros.

Angélica analiza en el disco la religión, el espíritu y la herencia, regresando al español fuertemente. En la producción participó Carlos Arévalo de Chicano Batman, lo que notamos en el pop con influencia psicodélica y muchos efectos bien trabajados.



Bright Future – Adrianne Lenker

La vocalista de Big Thief, Adrianne Lenker, nos sorprendió con un disco asombroso que muestra su capacidad para compartir historias personales en bases acústicas hipnotizantes y sencillas. Este folk rock fue grabado con cintas en un formato vintage, lo que añade a la idea nostálgica que tiene Lenker en el álbum.

La mente creativa de Adrianne Lenker tiene muchísimas historias que contarnos, y es una letrista prodigiosa que se sirve de lo personal para apelar a la nostalgia que reside en todos nosotros. Bright Future muestra la increíble capacidad de Lenker para construir melodías conmovedores con su característica voz, y toca fibras sensibles sobre el amor y la pérdida.

Weyes – Luisa Almaguer

Luisa Almaguer lanzó su tercer disco de estudio, Weyes, en el que habla sobre sus miedos, ansiedades y la muerte con sonidos desafiantes y letras que buscan ponernos a pensar sobre las relaciones personales. Nos contó hace poco sobre el proceso creativo de su disco y la inspiración detrás de esta colección de canciones.

Luisa nos da 9 rolas que van del synth-pop a la cumbia, aunque toma guitarras distorsionadas del rock, acústicas, y tiene decenas de sonidos que lucen una producción maravillosa. Luisa es una artista cada vez más importante en nuestro país, y este disco marca un momento importante en su discografía.

Publicado originalmente en Sopitas.com.

