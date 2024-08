Lo que necesitas saber: Charli XCX y Billie Eilish sorprendieron al mundo con el remix de "Guess", rola en la que los fans creen que le tiran a Taylor Swift.

Definitivamente, este año ha sido muy bueno a nivel musical, pues en lo que va se han estrenado un montón de rolas y discos espectaculares. Sin embargo, a lo largo del 2024 también se han lanzado verdaderas sorpresas que nos dejaron con la boca abierta, como Charli XCX, que armó un remix de “Guess” con Billie Eilish que parece estar dedicado a… ¿Taylor Swift?

Fue el 1 de agosto cuando la artista británica nos voló la cabeza anunciando y lanzando esta colaboración de ensueño con la cantante de “bad guy”, que sobra decir que hicieron un gran trabajo en equipo. Por si eso no fuera suficiente, Charli también estrenó un videoclip donde se ve que tanto ella como Billie la pasaron bomba grabándolo. Pero al parecer, su junte no se salvó de la polémica.

Billie Eilish y Charli XCX se rifaron con el remix de “Guess”/Foto: Especial

Charli XCX y Billie Eilish estrenaron el remix de “Guess”… ¿un diss track contra Taylor Swift?

Resulta que tras el lanzamiento del remix de “Guess”, muchos fans tanto de Charli XCX y Billie Eilish empezaron a armar teorías sobre el significado de la letra. Algunos la analizaron fríamente y según sus deducciones, llegaron a la conclusión de que en una de las líneas finales de la canción, podría haber un guiño bastante sutil a ni más ni menos que Taylor Swift… así como lo leen.

De acuerdo con NME, la gente se refiere específicamente a la frase susurrada del cierre de la canción, que dice más o menos lo siguiente: “You wanna guess what me and Billie have been textin’ about? (You’ve been disrespectful)/ Still tryin’ to guess the password to my Google Drive (Are you obsessed with me?)/ You wanna guess the address of the party we’re at (You really are not invited)“.

Traducido al español, esa sección del remix de “Guess” de Charli XCX con Billie Eilish, más o menos significaría esto: “¿Quieres adivinar sobre qué hemos estado enviando mensajes de texto Billie y yo? (Has sido irrespetuosa) / Todavía estás tratando de adivinar la contraseña de mi Google Drive (¿Estás obsesionada conmigo?) / Quieres adivinar la dirección de la fiesta en la que estamos (De verdad no estás invitada)“.

Parece que Charli ya trae entre ceja y oreja a Taylor

Algunos fans sospechan que dicha parte de la essstraña letra hace referencia a Taylor Swift. ¿La razón? Bueno, pues como recordarán, estuvo fuerte el rumor de que la cantante estadounidense trató de opacar a otras artistas y Charli presuntamente fue una de ellas, bloqueándola del puesto número uno de las listas de popularidad del Reino Unido.

Todo comenzó cuando Charli XCX lanzó su sexto álbum de estudio, Brat. Curiosamente, mientras ella la estaba rompiendo durísimo con este disco que traía el hype a tope por una brillante campaña publicitaria, Taylor decidió estrenar diferentes variantes de su último material, The Tortured Poets Department exclusivas para el Reino Unido, para mantener su posición en el primer puesto de las listas británicas.

Taylor Swift es señalada de boicotear los lanzamientos de Charli XCX, Billie Eilish y más artistas. Foto: Taylor Swift.

De ser esto cierto, parece que Charli ya trae entre ceja y oreja a Taylor Swift, pues antes de “Guess”, se dice que también le dedicó la rola “Sympathy Is A Knife”, la cual habla de una persona que le cae mal porque engaña a los demás haciéndose pasar por buena. Además, por ahí hay una referencia a The 1975 que podría confirmar esta teoría (por acá les contamos el chismecito completo).

Parece que Taylor Swift le habría aplicado la misma a Billie Eilish

Algo similar ocurrió con Hit Me Hard and Soft, el tercer material discográfico de Billie Eilish. Semanas antes del lanzamiento del disco, la cantante declaró en. una entrevista que no estaba a favor de que los artistas saquen varias ediciones de un mismo álbum, pues es un gasto innecesario para los fans y también genera un gran impacto ambiental.

¿Y qué pasó después? Bueno, pues justo un día antes de que saliera el disco de Billie, Taylor anunció la llegada de nuevas ediciones digitales de The Tortured Poets Department (que por cierto, por ahí mencionó que serían eco-friendly) con las cuales le quitó a la cantante de “LUNCH” el primer puesto de los charts, conformándose con el segundo lugar.

Todo indica que Taylor Swift pudo haberle hecho lo mismo a Billie Eilish/ Foto: Getty Images

Tras esta disputa entre íconos del pop actual, algunos medios informaron que varias personas identificadas como miembros del equipo de Billie Eilish comenzaron a apoyar y darle like a tuits negativos sobre las variantes del más reciente material discográfico de Taylor Swift. Aunque eso sí, esto solo es mero chismecito.

¿Ustedes qué dicen? ¿Charli XCX y Billie si le dedicaron parte de la letra de “Guess” a Taylor o la gente la está forzando durísimo? Definitivamente, ambas artistas tienen razones para mandarle un recadito a la cantante de “Shake It Off”. Sin embargo, parece que por ahora tendremos que quedarnos con esta teoría.

