Lo que necesitas saber: Los MTV VMA's premiarán las mejores producciones audiovisuales de artistas como Taylor Swift, Beyoncé, Drake y más.

Los MTV Video Music Awards 2023 están a la vuelta de la esquina. ¡Y serán todo un espectáculo! La edición 40 de los VMA’s 2023 será histórica porque, por primera vez, son sólo mujeres las nominadas a Artista del Año.

La ceremonia de los MTV VMA’S 2023 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, tendrá competencias reñidas, varias sorpresas, la nueva categoría de Mejor Afrobeats y actuaciones musicales que seguramente pasarán a la historia.

Las 5 actuaciones de los MTV VMA’s 2023 que debes ver

Fall Out Boy

Fall Out Boy es una de las actuaciones en vivo de los VMA’s que no te puedes perder/Foto: Paramount+

Antes de irse de gira por Europa con PVRIS, los Fall Out Boy llenarán el escenario de los MTV VMA’s 2023 con polvo de estrellas. Los FOB compiten en la categoría Best Alternative contra Paramore, Blink-182, Lana Del Rey, boygenius y 30 Seconds To Mars. ¡Decisión dificilísima! ¿A quién veremos triunfar?

Cardi B and Megan Thee Stallion

Ambas raperas darán una presentación especial en los MTV VMA’s 2023/Foto: Paramount+

Las dos raperas unirán fuerzas para una actuación única en los VMA’s 2023. ¿Qué será lo que nos espera? Definitivamente no se pueden perder a este dúo icónico que hace magia con todo lo que toca.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo es uno de los actos más esperados de los MTV VMA’s 2023/Foto: Paramount+

La joven artista de 20 años acaba de estrenar GUTS, un segundo álbum de estudio que sorprendió a muchos. Ahora compite por el Video Del Año, Canción del Año, Mejor Pop y otras tres categorías. ¡Ojo! Porque se enfrenta a veteranas como Taylor Swift, Miley Cyrus, Demi Lovato y Dua Lipa.

Peso Pluma

La “Doble P” se presentará por primera vez en los MTV VMA’s 2023/Foto: Paramount+

El famosísimo exponente de corridos tumbados hará su debut en los MTV VMA’s 2023. Luego de ser headliner del Festival Arre en la Ciudad de México, llegará a Nueva Jersey como nominado a Mejor Artista Nuevo y con una presentación musical muy esperada. ¡Todavía puedes votar por él AQUÍ.

The Warning

Los VMA’s tendrán presencia mexicana/Foto: Paramount+

¡Las hermanas Villarreal se lucirán en el Doritos Extended Play Stage! Un poco de buen rock mexicano le pondrá sabor a la premiación en un escenario extra. ¿Listos para ver a nuestras paisanas dándolo todo?

Shakira

El plus se lo lleva la dueña y señora de los VMA’s 2023. Shakira será honrada con el Video Vanguard Award, el mayor premio de la noche. Además, será la primera mujer latina en ganarlo. ¡Aplausos!

La ceremonia también tendrá las participaciones musicales de Anitta, Karol G, Demi Lovato, Future, Lil Wayne, Doja Cat, Måneskin y Sabrina Carpenter. Además, Diddy, Stray Kids, Metro Boomin y muchos más.

¿Cuando, a qué hora y dónde ver los MTV VMA’s 2023?

Foto: MTV VMA’s 2023

La ceremonia será el martes 12 de septiembre a las 6pm (GMT-6)/5pm de Los Ángeles. Nicki Minaj conducirá la premiación por segundo año consecutivo, así que prepárense para humor del bueno.

Paramount+ tiene la primicia para transmitir en vivo los VMA’s 2023. La otra opción es la página oficial de los MTV VMA’s 2023, donde también disfrutarás de la alfombra roja. ¡Prepara tu mejor outfit y las plegarias para que gane tu favorito!

