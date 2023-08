Lo que necesitas saber: Lana Del Rey viene de dar grandes shows en el Reino Unido y México. Los anfiteatros en Estados Unidos son los siguientes.

Lana Del Rey lleva buena parte del año bendiciendo nuestros días con presentaciones legendarias. El Outside Lands en San Francisco, Lollapalooza en Chicago y Glastonbury en el Reino Unido son fieles ejemplos.

México se une a la lista, donde Lana Del Rey ofreció los dos conciertos más grandes de toda su carrera. Al menos 65 mil fans —por día— corearon sus mejores rolas con una euforia nunca antes vista. Próxima parada: ¡Estados Unidos!

Lana Del Rey dará diez shows en Estados Unidos

Lana Del Rey encabezó el segundo día del Outside Lands 2023/Foto: Getty Images

El Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, su noveno álbum de estudio, sigue bien fresquito en nuestras rolas más reproducidas. Esta joyita del pop alternativo sorprendió con colaboraciones de Bleachers y Father John Misty.

Ahora es tiempo de hacerlo sonar en Estados Unidos, ¡en vivo y en directo! Lana Del Rey está preparando un mini tour con diez conciertos durante el otoño para sus más grandes fans. ¿Será que alcancen el nivel de ‘entusiasmo’ que vimos en México?

¡Prepara la morralla! La primera fecha es más pronto de lo que pensábamos. Así estará la mini gira de Lana del Rey por Estados Unidos:

Lana del Rey/Foto: Instagram @honeymoon

14 de septiembre: Franklin, Tennessee – FirstBank Amphitheater

17 de septiembre: Austin, Texas – Germania Insurance Amphitheater

19 de septiembre: Dallas, Texas – Dos Equis Pavilion

21 de septiembre: Huntsville, Alabama – The Orion Amphitheater

23 de septiembre: West Palm Beach, Florida – iTHINK Financial Amphitheater

25 de septiembre: – Tampa, Florida – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheater

27 de septiembre: Brandon, Misisipi – Brandon Amphitheater

29 de septiembre: Charlotte, Carolina del Norte – PNC Music Pavilion

3 de octubre: Pittsburgh, Pensilvania – Star Lake Pavilion

5 de octubre: Charleston, Virginia Occidental – Charleston Coliseum

¡Boletos a la venta!

El próximo viernes 25 de agosto a las 10 am CTD Live Nation liberará los boletos para TODAS las fechas de Lana Del Rey en Estados Unidos.

¡Abusados! Se espera que vuelen como pan caliente. Así que si ya te viste cantando “Summertime Sadness” a todo lo que da, asegura tu entrada. ¡Cómprala AQUÍ!

