Lo que necesitas saber: El Labor Day es un día festivo en Estados Unidos que se celebra cada primer lunes de septiembre y su origen se remonta desde el año 1882.

Aunque apenas es martes, es mejor que de una vez nos preparemos porque el fin de semana del Labor Day está a la vuelta de la esquina y qué mejor que saber a dónde te vas a lanzar para relajarte de la chamba o de la escuela.

Por eso, si estás en la ciudad de Sacramento aquí te dejamos una lista de las actividades que puedes hacer con amigos, pareja o familia.

50 Cent y Busta Rhymes en el Golden 1 Center

50 Cent llegará al Golden 1 Center el próximo lunes como parte de su gira The Final Lap Tour. El ganador del Grammy festejará en la casa de los Kings el vigésimo aniversario del legendario álbum Get Rich or Die Tryin que muchas y muchos bailamos en nuestra infancia/juventud.

Por si fuera poco, al cartel se suma Busta Rhymes y Jeremih en una fiesta que promete bastante.

Foto: Getty Images

Aquí puedes armar los boletos que van desde los 28 hasta los 400 dólares

Festival de Tacos de California

Nada mejor que unos taquechis para disfrutar del fin de semana del Labor Day. El Hard Rock Hotel and Casino de Wheatland albergará el próximo domingo el California Taco Festival. Una celebración llena de música, autos, exhibiciones de lucha libre, concursos de comida y, por supuesto, tacos.

Foto: vía FOX

La entrada general cuesta 25 dólares pero en el caso de las y los niños el boleto tendrá un costo de 13 dólares. ¿Qué esperas para comprar tus entradas?

Te platicamos sobre Acapico Salsa, el complemento perfecto para un taco

¿Qué tal un fin de semana del Labor Day con toques de anime?

El SacAnime regresa a Sacramento con una edición más que comenzará desde el próximo viernes y que durará todo el fin de semana del Labor Day. El evento especializado en anime contará con cientos de panelistas y expositores.

Foto: Especial

Para esta ocasión, el público contará con la presencia Tom Kenny, uno de los invitados especiales que es conocido mundialmente por doblar la voz de Bob Esponja.

La cita es en el Centro de Convenciones SAFE Credit Union y aquí puedes comprar tus boletos.

Ahora que conoces un poco sobre todo lo que puedes hacer: ¿Cuál va a ser tu pretexto para no divertirte?

