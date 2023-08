Dar vida a una salsa es todo un arte; conseguir una buena salsa en Los Ángeles es todo un desafío, o lo era, hasta hace seis años, antes de que Luis Alfonso emprendiera Acapico Salsa, una marca que hoy cuenta con 12 puntos de venta en California.

Picante, dulce, roja, verde, espesa, de jalapeño, morita, habanero… La variedad de salsas es infinita. Eso sí, para hacer una -buena- salsa hay reglas: ponerle creatividad, utilizar los mejores ingredientes, pedirle a mamá sus mejores tips y compartirlas con la comunidad; un recetario que nos compartió Luis Alfonso, la mente detrás de Acapico.

¿Han escuchado la frase de que los latinos e hispanos le dan personalidad y sabor a Los Ángeles? Podrá sonar a metáfora pero hoy cobra sentido con la historia de Luis: un migrante que a los cuatro años abandonó Acapulco, Guerrero para acompañar a sus padres en su “sueño americano”.

Hoy, gracias a su trabajo, decenas de familias le dan un toque especial a sus tacos, tostadas e incluso a sus fines de semana de futbol -¿qué tal les suena un guacamole con totopos en compañía de amigos?-.

La situación para una familia migrante suele ser complicada. La de Luis no era la excepción, sin embargo, aunque alimentos como la carne o algunas verduras podían faltar, siempre tuvo un plato de comida en su mesa, el cual incluía salsa o chiles.

“En mi casa si no teníamos nada qué comer -como un inmigrante a veces se llega a ese lugar- comíamos salsa con frijoles o caldo de puro jalapeño. Siempre he sabido que con una salsita se puede hacer una comida y donde come uno comen dos”

Dice Luis Alfonso sobre su vida como migrante en Estados Unidos antes de vender salsa en Los Ángeles