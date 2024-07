Lo que necesitas saber: Del 6 al 21 de junio el Festival de Napa Valley acapara la atención de locales y turistas al ser el mejor el festival de verano en esta región vinícola.

El Festival de Napa Valley es famoso por lograr una fusión interesante entre distintos artes y, además, ser accesible para un público más amplio. Entre distintos programas de apoyo a artistas emergentes, mujeres en las artes y performances virtuales, encontramos Taste of Napa.

¡Música en vivo, vinos excepcionales, cervezas artesanales y arte culinario se juntan en el Festival de Napa Valley en California! Checa todo lo que nos espera este año.

¿Qué encontraremos en el Festival de Napa Valley?

Será el sábado 13 de julio cuando el Festival de Napa Valley se especialice en la degustación de cada año: Taste of Napa. ¿Sabías que Napa Valley es una de las regiones vinícolas más prósperas de California?

Foto: Instagram @napafest

Taste of Napa llegará con más de 70 wineries, cervecerías, restaurantes y chefs al Festival de Napa Valley en The Meritage Resort. Las exclusivas catas de vino incluyen las botellas locales de Anarchist Wine Co., Flora Springs Winery, Romeo Vineyards & Cellars y más.

Para la hora de comer en el Festival de Napa Valley servirán impresionantes platillos de todo el mundo; desde las empanadas argentinas de Cocina Milonga, los auténticos tacos de Habaneros Taquería y Cantina, hasta los finos chocolates artesanales de Earth & Sky Chocolates.

Foto: Instagram @napafest

¡Pero la fiesta no acaba ahí! Esta tarde-noche de verano en el Festival de Napa Valley terminará con los éxitos contemporáneos y clásicos de Neon Velvet; ¡si te encantan las rolas de los años 70, 80 y 90 no te los pierdas! Además, el ambiente continuará con la DJ Lady Ryan y todo su power femenino.

¿Cómo comprar boletos para Taste of Napa?

Los boletos para este esperadísimo festival en Napa Valley ya están disponibles en este enlace. El evento con entrada general, de 12:00 a 3:00pm, tiene un costo de $150 dólares por persona.

¿Quieres vivir toda la experiencia del salón de degustación en Taste of Napa? El gasto es un poquito más, ¡pero vale toda la pena! Por $295 dólares tendrás early access —de 11:00am a 3:00pm—. ¡Ojo! Este boleto sólo es válido para asistentes mayores de 21 años de edad. Para más información visita este enlace.

