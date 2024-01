Lo que necesitas saber: Esta condado vinícola al sur de California es de los mejores 10 destinos en el mundo para los entusiastas del vino.

A una hora de San Diego y una hora y media de Los Ángeles está Temecula Valley, un paraíso de vinos reconocido mundialmente. Rodeado de colinas y un clima mediterráneo, esta área vitivinícola es como una Toscana en Estados Unidos.

Tiene más de 50 viñedos con experiencias únicas; cervecerías artesanales, destilerías y una escena gastronómica incomparable. ¿Qué comer, hacer y visitar en Temecula Valley? ¡Checa los 5 lugares imperdibles!

Old Town

Este lugar en Temecula Valley es todo un viaje al pasado de la región. Edificios históricos del siglo XIX y XX albergan hoteles, cafés, restaurantes y bancos con pinta del oeste dorado de 1880.

Foto: Visit California

Entre sus calles hay tiendas de antigüedades, boutiques artesanales, cervecerías, bares, lugares para bailar, productos traídos directamente de las granjas y, a veces, hasta festivales de temporada. Si visitas Temecula Valley el Old Town no puede faltar en tu lista.

¿Dónde? 28690 Mercedes Street, Suite 201, Temecula Valley, CA 92590. | Más información.

Corbeaux Wine & Tea House

Pecado sería pasar por Temecula Valley sin probar una buena copa de vino. La familia Schneider es dueña de uno de los viñedos más antiguos en Temecula Valley. En el 2010 lanzaron su primera línea de vinos: Martin Du Bois y ahora ya ofrecen seis etiquetas diferentes.

Foto: Instagram @corbeauxwineandtea

Esta sala de degustación junta vino, té y comida en un mismo lugar. Los selectos tés son cultivados en Japón, China e India, mientras la selección de vinos locales y franceses es su mayor hit. El menú cambia con ingredientes de temporada y los cócteles con vino son toda una experiencia. ¡Deja que Temecula Valley te sorprenda!

¿Dónde? 41923 Second Street, Suite 105, Old Town Temecula Valley, CA. | Mié-lun 11 am-9pm. | Más información.

Batch Mead

Antes de que existiera la cerveza los vikingos preparaban hidromiel, una bebida hecha a base de miel, agua y levadura que al fermentarse se convertía en algo parecido a la chela. Temecula Valley es casa de una de las fábricas de hidromiel más exitosas.

Dereck y Danielle Busch fundaron Match Mead en 2010 con hidromieles premiadas por expertos. ¿El secreto? Miel local y la fruta real. Acaban de lanzar la serie Criaturas Míticas con combinaciones como la Muse of Medusa; maracuyá, granada, durazno y miel de flores silvestres. O Eye of the Basalisk; zarzamora, cáscara de naranja y miel caramelizada. ¡Date un gustito en Temecula Valley!

¿Dónde? 42225 Remington, Ave. #A25, Temecula Valley, CA 92590. | Vie y sáb 3-9pm, dom 12-5pm. | Más información.

Pinnacle Restaurant

¿Te quieres sentir como en un cuentito campirano? Falkner Winery —de los mejores viñedos en Temecula Valley— tiene su propio restaurante con vistas panorámicas que parecen pinturas de Claude Monet, comida estilo mediterráneo, cocteles, cerveza artesanal y, por supuesto, el mejor vino.

Foto: Instagram @pinnaclerestaurant

Para comer aquí debes subir a la cima de una colina de 1.500 pies. Recomendamos pedir mesa en el balcón o gastar un poquito más y entrarle a la Cueva del Vino, un espacio VIP en las entrañas del restaurante con ventanas al viñedo. Anótale: el mac & cheese de langosta es de sus mejores platillos y los cócteles tienen el 50% de descuento de lunes a viernes.

¿Dónde? 40620 Calle Contento, Temecula Valley, CA 92591. | Todos los días 10am-5pm. | Más información.

A Grape Escape Balloon Adventure

Viajar en globo aerostático es una de las actividades más aclamadas. ¡Y cómo no! Desde las alturas puedes admirar el amanecer, los viñedos, plantaciones, el lago Skinner y las bellas montañas de California en cualquier época del año.

Esta compañía tiene más de 30 años de experiencia con un excelente historial de seguridad y mantenimiento de los globos. Todos los viajes incluyen un 20% de descuento para comprar la champaña local. Además, no falta el brindis para concluir esta aventura. ¿Tienes tiempo? Lánzate a la cata de vinos en Bolero Winery.

¿Dónde? 41150 Via Europa, Temecula Valley, CA 92591. | Más información.

¡Conoce más de Temecula Valley!

Si eres amante de los buenos vinos y un ambiente de pueblo pequeño, ¡Temecula Valley es para ti! Una de las joyitas mejores guardadas de California lo tiene todo para que disfrutes el 2024 al máximo. ¿Te lo vas a perder?

¡Visita Visit California, Visit Temecula Valley y Sopitas USA para más detalles de destinos fabulosos en Estados Unidos!

