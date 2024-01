Lo que necesitas saber: Temecula Valley, en California, también es conocido como "la tierra del vino", donde la industria vinícola brilla por su calidad.

¡Te damos la bienvenida al paraíso del vino! Al sur de California está Temecula Valley, una pequeña región con más de 50 viñedos en 33 mil acres de plantaciones.

Las mejores frutas se cosechan en un clima mediterráneo, con colinas que te hacen sentir en la Toscana sin salir de Estados Unidos. Así nacen los vinos más refinados y sabrosos que no se comparan a otros que has probado. ¡Te contamos de los viñedos más cool en Temecula Valley!

Doffo Winery

Este viñedo de raíces italianas-argentinas produce lotes pequeños para conservar la exclusividad y atención que merece cada uno. Así nacen los vinos corpulentos como Zinfadel 2020, el galardonado vino del mes con notas de ciruela, frambuesa, higo y cereza.

Fotos: Instagram @doffowinery

El plan en Doffo Winery puede ir desde una degustación en grupo o privada, por copa o botella; paseo por el viñedo con una copita de vino espumoso de cortesía; o una noche en habitación de lujo con cata y acceso a los viñedos. ¿Cuál se te antoja más?

Ubicación: 36083 Summitville St., Temecula Valley, CA 92592. | Más información.

Wilson Creek Winery

Uno de los viñedos más premiados en Temecula Valley es famoso por su vino espumoso artesanal de almendras, ¡delicia garantizada! Otra de sus estrellas es el vino espumoso Peach Bellini, un clásico italiano de melocotón pero reversionado; más fresco y con dulzura natural. ¡Ya tiene dos premios!

El maridaje es indispensable para gozar aún más de una copita de vino. En Wilson Creek Winery encuentras dos restaurantes en con menús de temporada que incluyen ingredientes frescos de las granjas locales en Temecula Valley. ¡Aprovecha los descuentos de este mes y reserva un tour de vino!

Ubicación: 35960 Rancho California Road, Temecula Valley, CA 92591. | Más información.

Callaway Vineyard & Winery

¡Honor a quien honor merece! Este fue el primer viñedo que abrió sus puertas en Temecula Valley. Fun fact: cuando la reina Isabel II visitó Estados Unidos en 1976 quedó fascinada con el White Riesling 1974, ¡hasta pidió una segunda copa! Y eso que no conocida por ser ser fanática del vino.

Fotos: Instagram @callawaywinery

Aquí te hacen sentir de la realeza con una finca impresionante disponible para bodas y eventos especiales. La selección de vinos incluye un rosé de Cabernet Sauvignon con cereza, fresa y frambuesas que se agota en minutos. El restaurante tiene vistas impresionantes a las colinas de Temecula Valley. ¡Todo un espectáculo!

Ubicación: 32720 Rancho California Road, Temecula Valley, CA 92591. | Más información.

Avensole Vineyard & Winery

¿Los vinos más premiados del condado? Avensole Vineyard & Winery presume más de 30 galardones por sus vinos de alta calidad y sabor inigualable. Te recomendamos la degustación de vino con chocolates artesanales, una experiencia que enamorará de por vida a tu paladar.

Fotos: Instagram @avensolewinery

El recorrido a pie por el viñedo es otra de las recomendaciones para disfrutar del cálido clima y todo lo que tiene para ofrecer. Una copita de Sparkling Soiree Rose mientras caminas por los terrenos, un bocadito del chef Taylor Israelsen y no querrás salir nunca de Temecula Valley.

Ubicación: 34567 Rancho California Rd., Temecula Valley, CA 92591. | Más información.

South Coast Winery

Si estás en busca de unas verdaderas vacaciones, ¡Temecula Valley te recibe con los brazos abiertos! Este viñedo está equipado con spa, villas de descanso, restaurantes, música en vivo y, por supuesto, ¡mucho vino fino!

Enólogos del sur de California —incluido Javier Flores, un mexicano— lograron llevarse el Golden State Winery of the Year en la Feria Estatal de California. ¡Y cómo no! Vinos como el Merlot 2014 con esencia de arándanos, pétalos de rosa y café se llevan los aplausos. ¿Lo mejor? Algunas botellas cuestan menos de $30 dólares.

Ubicación: 34843 Rancho California Rd, Temecula Valley, CA 92591. | Más información.

¡Visita Temecula Valley!

Además de gozar cada gota de vino en Temecula Valley, también disfrutarás de la escena culinaria emergente que va en crecimiento, spas y entretenimiento en vivo. ¡El plan perfecto para San Valentín!

Organiza una cita romántica con tu pareja o una salida entre amigos con mimosas frescas para el almuerzo. ¿Te animas? ¡Entra a Visit Temecula Valley, Visit California y Sopitas USA para más detalles!

