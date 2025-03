¡Disney lo vuelve a hacer! Magic Kingdom Park, en Walt Disney World Resort en Florida, estrenará el nuevo desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away que promete dejarnos sin aliento.

Y no estamos hablando de cualquier desfile, sino de todo un show trabajado a nivel mundial con los mejores expertos para hacerlo posible. Disney Starlight: Dream the Night Away tiene impresionantes carrozas y hasta grabaron la banda sonora en Londres. ¡Échale un vistazo!

Así luce Disney Starlight: Dream the Night Away

Seguramente apenas estás en los planes de primavera pero, si quieres adelantarte tantito, nunca está de más armar ideas para disfrutar el verano en Disney Florida.

Foto: Cortesía

Para que la emoción aumente nos dejaron ver el primer poster oficial de Disney Starlight: Dream the Night Away, ¡y está lleno de nuestros personajes favoritos! Algunos icónicos, otros que todavía son sorpresa.

¿La que robó nuestro corazón? ¡La carroza inspirada en Coco! Esta película se basa en las tradiciones mexicanas de la familia y el Día de Muertos, así que puedes ver a Miguel tocando su guitarra sobre un puente de flor de cempasúchil que lo conecta a la Tierra de los Muertos con todo y mariachi.

Foto: Cortesía

¿Qué otros personajes veremos?

La magia del Disney Starlight: Dream the Night Away brillará al máximo con más carrozas de personajes de Disney:

El Hada Azul: con un espectáculo que incluye varita mágica

Peter Pan y Wendy: con Elsa de Frozen como invitada especial

Isabela Madrigal: de Encanto deleitándonos con su increíble escena floral

Moana: monta olas bioluminiscentes junto a Pua, Heihei y la mantarraya de su abuela

Princesas de Disney: Aurora, Tiana, Bella y Cenicienta con sus respectivos príncipes

Foto: Cortesía

Disney Starlight: Dream the Night Away promete una fusión perfecta de música, luces y nuestros personajes favoritos para crear una experiencia inolvidable en Disney Florida este verano.

Sólo imagínate: un churro relleno o un helado de Mickey en la mano, mientras disfrutas el desfile de las carrozas y las luces arman el ambiente perfecto. ¡Pronto estarás viviendo el nuevo espectáculo nocturno! Encuentra más información en este enlace.

Foto: Cortesía

