¡Season of the Force está vuelta! Hace poco te contamos que la experiencia galáctica regresará a Dinseyland Park del 28 al 11 de mayo con una serie de actividades especialmente diseñadas para las y los fans de Star Wars.

Aquí puedes encontrar más detalles sobre las nuevas atracciones y toda la diversión que nos espera este año. Pero hoy te contaremos sobre los platillos “fuera de este mundo” que nos esperan en Disneyland Park.

¿Star wars y comida? ¡Nos apuntamos a Season of the Force 2025!

Tanto navegar por galaxias desconocidas seguramente da hambre, ¿no crees? ¡Por eso no hay nada mejor que ser fan de Star Wars y de la tragadera! Season of the Force 2025 alineará todas las galaxias para comer mejor que nunca.

Foto: Disney Connect

¿Qué traen de nuevo este año? comida, bebidas y merch inspirada en el universo de George Lucas. Sí, puro gozo interestelar, ¡porque no todo son sables de luz! Échale ojo a lo nuevo del menú:

Brocheta de queso Falumpaset : Ideal para sentirte en un festín en Naboo

: Ideal para sentirte en un festín en Naboo Té con especias Keshian de Ronto Roasters : perfecto para darle un toque exótico a tu día

: perfecto para darle un toque exótico a tu día Parfait de pistache y cereza de Galactic Grill: un postre helado y francés con sabor digno de otro planeta.

Foto: Disney Connect

¡OJO! Que no paró ahí, también regresan los favoritos de favoritos: los baos de pollo frito y los postres temáticos del Grand Californian Great Hall Cart. ¡Lleva bien vacía esa pancita!

¿Y qué mááás?

Además del tremendo menú que nos tienen preparado, será posible llevarte un pedacito de Star Wars a tu propia galaxia. Así es, ¡Disneyland Resort tendrá los mejores souvenirs para coleccionar!

Foto: Disney Connect

Que si el vasito Jawa Sipper para tomar agüita con estilo, la palomera Clone Trooper y hasta un vaso Mythosaur para cualquier mandaloriano. Si quieres más información entra en este enlace.

