Lo que necesitas saber: Desde Ed Ruscha hasta Camille Claudel, los museos en Los Ángeles estarán llenos de exposiciones frescas e interesantes para este 2024.

La ciudad de Los Ángeles no sólo ofrece los conciertos más esperados o el restaurante de moda con más galardones; la oferta cultural es otro de los pilares que la hacen una gran ciudad para vivir o vacacionar.

Este año esperamos con ansias algunas exposiciones en Los Ángeles de artistas mujeres que se aventuran a su primera exhibición en solitario. La naturaleza, el cambio climático y la visibilización de las mujeres de color brillan en obras dignas de aplaudirse. ¡Prepara tu agenda!

Normal Landscapes – Jessie Homer French

Jessie Homer no fue a ninguna escuela de arte ni es egresada de alguna universidad faramallosa, sólo es una artista autodidacta de 83 años de edad. Su exposición en Los Ángeles está llena de paisajes, cementerios y escenarios que renacen luego de feroces incendios. ¿Hay belleza en la devastación?

‘After Burn and Jimson Weed’ ‘Remembrance Day’

Fotos: Artsy

No sabemos, pero al menos no es lo que ella busca. Homer apunta a pintar su vida tranquila en la naturaleza, alejada de la sociedad, no comunicar algo en especial. Lo que sí distingue algunos de sus cuadros es la división entre el mundo que conocemos y lo que no. ¿Qué hay debajo de una tumba? ¿Y debajo del mar? ¡Descúbrelo en su primera exposición en Los Ángeles!

Fecha: enero 13 – febrero 17, 2024. | Ubicación: Various Small Fires. 812 North Highland Avenue, Los Angeles CA 90038.

VERDES – Ana González

¡El talento colombiano se hace presente! La primera exposición en Los Ángeles de esta artista revela la dualidad del mundo natural presente en la mayoría de sus obras. Una advertencia artística sobre la explotación de recursos naturales por parte de la humanidad.

Ana toma prestados los bellos paisajes verdes de su país natal para yuxtaponerlos con el consumismo extremo del dinero, verde también. Las texturas, textiles y tejidos juegan un papel importante para representar el daño al ecosistema pero, al mismo tiempo, una oportunidad para resignificarlo. ¿Y sus esculturas de plantas? ¡Otro imperdible!

Fecha: enero 20 – marzo 9, 2024. | Ubicación: Sean Kelly. 1357 N Highland Ave., Los Angeles, CA 90028.

Camille Claudel

Una de las exposiciones en Los Ángeles más esperadas para 2024 es la de esta escultora francesa, que a menudo pasa desapercibida fuera de su país. Camille Claudel mereció reconocimiento por colocarse entre las primeras mujeres escultoras de finales del siglo XIX.

‘La Edad Madura’ ‘La Ola’ ‘Las Habladoras’

Fotos: Musée Rondin

Sus obras representan el sensible talento que tenía para capturar las emociones y el dramatismo de la vida cotidiana. Así lo demuestra en sus obras más famosas; Las Habladoras, La Ola y La Edad Madura, esta última como una especie de catarsis tras su turbulenta relación con Auguste Rodin.

La exposición en Los Ángeles será un recorrido por, al menos, 60 esculturas para dar a conocer y rendir el merecido homenaje a una artista de las grandes. ¡No te la pierdas!

Fecha: abril 2 – julio 21, 2024. | Ubicación: The Getty Center. 1200 Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90049.

Ed Ruscha/NOW THEN

Luego de una estancia en el MoMA de Nueva York, el arte pop de este artista estadounidense llega con una exposición en Los Ángeles este 2024. Prepárate para ver frases y palabras en lienzos coloridos, esculturas y hasta un cuarto con paredes de chocolate.

Foto: MoMA Ed Ruscha, 2023 | Foto: New York Social Diary

Ed Ruscha lleva más de 60 años en el negocio del arte y se ha distinguido por la creatividad que imprime a sus obras. Los materiales ingeniosos nunca faltan, tampoco la imaginación. ¡Corre a ver esta exposición en Los Ángeles con más de 200 obras!

Fecha: abril 7 – octubre 6, 2024. | Ubicación: Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). 5905 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036.

Mickalene Thomas: All About Love

Esta artista visual afroamericana domina la pintura, el collage, la instalación y fotografía, ¡toda una maestra! Las obras de esta exposición en Los Ángeles se basan en el texto All About Love de la feminista y activista social bell hooks, enfocado en la idea de que el amor es liberación.

Fotos: The Broad

Más de 80 obras representan a mujeres de color firmes, seguras y visibles en la cultura, la sociedad, siendo estandartes de belleza, política y sexualidad en un mundo que las ha excluido históricamente hasta del ámbito artístico. Pinturas a gran escala, combinación de texturas y materiales son el sello personal de Mickalene Thomas. ¿Te vas a perder su primera exposición en Los Ángeles?

Fecha: mayo 25 – septiembre 29, 2024. | Ubicación: The Broad. 221 S. Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012.

Te puede interesar: Luna Luna: Fantasía Olvidada. El parque de diversiones diseñado por Dalí y Basquiat ha llegado a Los Ángeles.

Relacionado