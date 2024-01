Lo que necesitas saber: Ed Ruscha/NOW THEN revela nuevas perspectivas de las más de seis décadas de trayectoria del artista y sus valiosas contribuciones al art pop estadounidense.

El Museo de Arte Moderno en Nueva York —MoMA— y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles —LACMA— unieron fuerzas para armar una exposición del gran Ed Ruscha en el MoMA.

NOW THEN abandona el MoMA el próximo sábado 13 de enero, así que hoy te contamos por qué no te la puedes perder. ¡Sigue leyendo!

¿Quién es Ed Ruscha?

Ed —Edward Ruscha— es un artista estadounidense que desde siempre le dio al clavo en el movimiento de arte pop. La pintura, el grabado, dibujo, foto y cine son sus soportes favoritos para crear obras innovadoras que intrigan a cualquiera.

Ed Ruscha, 2023 | Foto: New York Social Diary

A los 19 años se despidió de Oklahoma y viajó a Los Ángeles para estudiar arte comercial. La arquitectura y la cultura popular de la ciudad lo inspiraron a tal grado que las incorporó en su trabajo.

El arte de Ed Ruscha ganó fama por incorporar frases, palabras y por sus varios libros fotográficos, según el MoMA. “Todos ellos [sus obras] influidas por la irreverencia impasible del pop art”. Así transformó cosas ordinarias, como gasolineras de carretera o el logo de 20th Century Fox.

Te puede interesar: Women Dressing Women: la nueva expo del MET de Nueva York para fashionistas.

NOW THEN: Ed Ruscha en el MoMA

Desde septiembre del 2023 el MoMA exhibe la primera exposición individual de Ed Ruscha y, al mismo tiempo, la retrospectiva más completa de su obra. NOW THEN incluye más de 200 obras nacidas desde 1958 hasta la actualidad.

Pintura, dibujo, grabado, fotografía, cine, libros del artista y hasta esculturas llevan todo lo que Ed Ruscha tuvo a la mano; desde pólvora hasta chocolate. Además, NOW THEN trae perspectivas frescas de grandes trabajos que han influído a nuevas generaciones de artistas, diseñadores y arquitectos.

NOW THEN de Ed Ruscha está en orden cronológico —organizada de la mano con el artista— a lo largo de las galerías del sexto piso del MoMA, en el Centro de Exposiciones Especiales Steven y Alexandra Cohen.

Foto: MoMA

Las obras de Ed Ruscha se han presumido en importantes museos de Washington D.C., Australia, Italia, Escocia, París y Londres. Ahora es tu última oportunidad para disfrutarlas en Nueva York, ¡y próximamente en Los Ángeles!

Te puede interesar: Últimos días para ver la exposición William Blake: Visionary en el Getty Center.

Relacionado