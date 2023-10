Este mes trae una amplia variedad de conciertos en Los Ángeles. Distintos géneros, muchos artistas y bastantes ganas de lanzarnos a todos. ¡Checa la agenda completa!

Little Simz

“Simbi” sigue en su gira por Norteamérica promocionando NO THANK YOU. Este álbum, que lanzó en diciembre del 2022, fue alabado por la crítica especializada. ¿Listo para escucharlo en concierto?

¿Cuándo? Martes 3 de octubre | 8pm.

¿Dónde? The Novo by Microsoft | 800 W Olympic Blvd a335, Los Angeles, CA 90015 | Boletos en reventa aquí.

Thundercat

Las líneas de bajo de este maestrazo le pondrán ritmo a octubre con un concierto en Los Ángeles. “No More Lies”, su último single, nos llenó de buena vibra al instante. ¡Prepárate para cantarlo!

¿Cuándo? Jueves 5 de octubre | 7:30pm.

¿Dónde? Greek Theatre Los Ángeles | 2700 N Vermont Ave, Los Angeles, CA 90027 | Boletos en reventa aquí.

The Home Team

¡El emo no está muerto! The Home Team, una fresca promesa del género, se presentará por segunda vez este año en Los Ángeles. Ahora acompañando el rock de Don Broco. ¡De los conciertos imperdibles en Los Ángeles!

¿Cuándo? Sábado 7 de octubre | 7pm.

¿Dónde? The Belasco | 1050 S Hill St, Los Angeles, CA 90015 | Boletos aquí.

Tove Lo

La autora de “Habits” sigue con el rush de Dirt Femme, el álbum que estrenó hace un año. Ahora regresa con un concierto en Los Ángeles y una invitada especial: Ladies of Leisure.

¿Cuándo? Lunes 9 de octubre | 8pm.

¿Dónde? The Bellwether | 333 S Boylston St, Los Angeles, CA 90017 | Boletos en reventa verificada aquí.

Jessie Ware

Este año nos cayó el That! Feels Good!, un nuevo álbum con joyitas que invitan a soltar el estrés en la pista de baile. “Pearls” y “Begin Again” son de las favoritas para prender a los fans. ¡Corre, todavía alcanzas boleto!

¿Cuándo? Lunes 9 y martes 10 de octubre | 7pm.

¿Dónde? Hollywood Palladium | 6215 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90028 | Boletos lunes y en reventa verificada martes.

M83

Por más de 20 años nos han deleitado con su sonido único y “afrancesado”. Este año han girado para presentar el álbum Fantasy. ¡Sigue un concierto en Los Ángeles!

¿Cuándo? Martes 10 de octubre | 8pm.

¿Dónde? Shrine Auditorium | 665 W Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90007 | Boletos en reventa aquí.

Måneskin

¡El pop rock italiano llegará a California! Este grupo de atractivos músicos está volteando miradas en todo el mundo por la originalidad en su estética y sonido. Pronto escucharemos RUSH! en un concierto en Los Ángeles.

¿Cuándo? martes 10 de octubre | 8:30pm.

¿Dónde? Kia Forum | 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA 90305 | Boletos en reventa verificada aquí.

All Time Low

Veteranos del pop rock independiente, Alex Gaskarth y compañía siguen con pila para rato. ¿Escucharon su último sencillo con Avril Lavigne? ¡Nostalgia pura! ¿Será que tengamos suerte de escucharla en vivo este mes?

¿Cuándo? Miércoles 11 de octubre | 6pm.

¿Dónde? The Wiltern | 3790 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010 | Boletos aquí.

Bandalos Chinos

La sangre latina se hace presente este mes con los conciertos en Los Ángeles. “Mística” es el single recién salidito del horno que nos pondrá a bailar de la mano de estos argentinos.

¿Cuándo? Miércoles 11 de octubre | 8pm.

¿Dónde? El Rey Theatre | 5515 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036 | Boletos en reventa aquí.

Metric

Esta bandota histórica estrena álbum un día antes de este concierto en Los Ángeles. Formentera II marca la continuación del Formentera, que lanzaron el año pasado. ¡A celebrar!

¿Cuándo? Jueves 12 de octubre | 9pm.

¿Dónde? The Roxy Theater | 9009 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069 | Boletos en reventa aquí.

Yves Tumor

El buen Sean Bowie regresó este año con Praise A Lord Who Chews…, un discazo que se convirtió en el favorito de los conocedores y de la crítica especializada. ¿Ya lo escuchaste?

¿Cuándo? Jueves 12 de octubre | 7pm. ¿Dónde? The Wiltern | 3790 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010 | Boletos aquí.

¿Cuándo? Sábado 14 de octubre | 8pm. ¿Dónde? Whisky A Go Go | 8901 W Sunset BoulevardWest Hollywood, CA 90069 | Boletos aquí.

BABYMETAL & DETHKLOK

¿Has escuchado heavy metal japonés? ¡BABYMETAL es una propuesta que debes conocer! Ya colaboraron con Bring Me The Horizon y las rolas quedaron perfectas. ¡Alista esa melena para este concierto en Los Ángeles!

¿Cuándo? Miércoles 11 y jueves 12 de octubre | 7pm.

¿Dónde? Youtube Theater | 1011 Stadium Dr, Inglewood, CA 90305 | Boletos en reventa verificada miércoles y jueves

Peter Gabriel

¡Clásico de clásicos! A sus 73 años esta leyenda británica sigue deleitándonos con buena música. Si no es de tu época seguramente te sabes “In Your Eyes” por herencia familiar. ¡A cantar!

¿Cuándo? Viernes 13 de octubre | 8pm.

¿Dónde? Kia Forum | 3900 W Manchester Blvd, Inglewood, CA 90305 | Boletos en reventa verificada aquí.

Slowdive

¡Seguimos con bandotas legendarias! El mes pasado nos sorprendieron con everything is alive, un álbum que marcó su regreso después de seis años. ¿Quién quiere escuchar a estos genios del shoegaze en un concierto en Los Ángeles?

¿Cuándo? Sábado 14 y domingo 15 de octubre | 8pm.

¿Dónde? The Bellwether | 333 S Boylston St, Los Angeles, CA 90017 | Boletos en reventa oficial sábado y domingo

SZA

El éxito sigue alcanzando a Solána, que nos entregó uno de los mejores álbumes del 2022: SOS. ¡Última oportunidad para escucharlo en vivo en Los Ángeles!

¿Cuándo? Domingo 22 y lunes 23 de octubre | 8pm.

¿Dónde? Crypto.com Arena | 1111 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90015 | Boletos en reventa oficial domingo y lunes.

GAYLE

Esa joven promesa del pop acompañó a Taylor Swift en The Eras Tour. Dueña de una voz fresca y dispuesta a ponernos a cantar “abcdefu“. en un concierto en Los Ángeles.

¿Cuándo? Miércoles, octubre 25 | 8:30pm.

¿Dónde? El Rey Theatre | 5515 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036 | Boletos en reventa aquí.

boygenius

boygenius en Concert Series de California

Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker cerrarán el mes con una fiestota de Halloween/concierto en Los Ángeles. ¿Lo mejor? Traen a 100 gecs y Sloopy Jane de compañía. AQUÍ te contamos más.

¿Cuándo? Martes 31 de octubre | 7pm.

¿Dónde? Hollywood Bowl | 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068 | Boletos en reventa verificada aquí.

Artistas con más de un concierto en Los Ángeles

Wilco

Hace un par de días estrenaron Cousin, el decimotercer álbum de su carrera, que fue aplaudido por los sabios de la industria. Los oriundos de Chicago darán cinco conciertos en Los Ángeles. ¡Ojo! Todavía hay boletos para la última fecha.

¿Dónde? The Theatre at Ace Hotel | 929 S Broadway, Los Angeles, CA 90015 | 7:30pm.

¿Cuándo?

Miércoles 4 | Boletos en reventa aquí.

Jueves 5 | Boletos en reventa aquí.

Viernes 6 | Boletos en reventa aquí.

¿Dónde? The Bellwether | 333 S Boylston St, Los Angeles, CA 90017 | 7:30pm.

¿Cuándo?

Miércoles 11 | Boletos aquí.

Jueves 12 | Boletos aquí.

The Postal Service & Death Cab for Cutie

Ben Gibbard revivió a una de sus bandas para armar un tour que imaginamos en nuestros sueños más salvajes. ¿Seis fechas de conciertos en Los Ángeles serán suficientes?

¿Dónde? Hollywood Bowl | 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068.

¿Cuándo?

Viernes 13 | 7:30 pm | Boletos en reventa verificada aquí.

Domingo 15 | 7pm | Boletos en reventa verificada aquí.

Martes 17 | 7:30pm | Boletos aquí.

Peso Pluma

El máximo exponente de la música mexicana, como dice Ebro Darden —locutor de Apple Music 1—, viene con tres conciertos en Los Ángeles. Un mexicano que ya se codea con las grandes estrellas de la industria musical.

¿Cuándo? Domingo 15 de octubre | 6:30pm. ¿Dónde? Glen Helen Amphitheatre | 2575 Glen Helen Pkwy, San Bernardino, CA 92407 | Boletos en reventa verificada aquí.

¿Dónde? Honda Center | 2695 E Katella Ave, Anaheim, CA 92806 | 8pm.

¿Cuándo?

Viernes 20 | Boletos aquí.

Sábado 21 de octubre | Boletos aquí.

Fred Again…

Si alguien brilló este 2023 fue Frederick John, un DJ británico que prendió la fiesta en casi todo el mundo. Ahora le esperan cinco fechas de conciertos en Los Ángeles. ¿A cuál te vas a lanzar?

¿Dónde? Shrine Expo Hall | 665 W Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90007 | 8:30pm.

¿Cuándo?

Martes 24 | Boletos en reventa aquí.

Miércoles 25 | Boletos en reventa aquí.

Viernes 27 | Boletos aquí.

Domingo 29 | Boletos en reventa aquí.

Martes 31 | Boletos en reventa aquí

