Si bien los grupos surcoreanos como BTS, Twice o BLACKPINK son quienes hoy acaparan la atención del público, la propuesta japonesa también está bastante chida y por eso te contamos sobre dos proyectos que sí o sí debes de conocer.

Críticas al sistema, bailes extravagantes y hasta metal kawaii… Estos dos grupos lo tienen todo.

ATARASHII GAKKO!

Mejor conocido en Japón como Atarashii Gakkou No Leaders (New School Leaders en inglés), este grupo debutó en 2017 y está conformado por 4 chicas japonesas llamadas Suzuka, Mizyu, Rin y Kanon.

No obstante, fue hasta 2021 cuando el proyecto de ATARASHII GAKKO! saltó a la fama mundial gracias al sello discográfico angelino 88rising.

Foto: ATARASHII GAKKO!

No te dejes engañar por sus uniformes que parecen salidos de un anime, estas chicas rompen todo el molde con sus excéntricas coreografías y una propuesta musical bastante salvaje con letras que critican el sistema y la presión escolar en Japón.

En marzo de este año, su canción Janaindayo se convirtió en el tema principal de la película japonesa Baby Assassins 2.

Las chicas de ATARASHII GAKKO! se volvieron bastante virales en TikTok con sus trends y peculiares coreografías. Sólo para que te des un quemón, hasta Rosalía ya bailó con ellas en uno de sus últimos videos.

¿Será que se viene una colaboración? Aquí te dejamos una de sus rolas más conocidas:

BABYMETAL

Justo como su nombre lo indica, este grupo fue fundado por 3 niñitas: Suzuka, Moa y Yui quienes en su momento tenían 17 y 15 años, respectivamente. BABYMETAL le da durísimo al heavy metal y lo fusiona con el J-Pop para crear un estilo bastante kawaii y potente a la vez.

Debutaron desde el 2011 pero no fue hasta 2014 que se volvieron famosas luego de sacar su primer álbum homónimo, el cual contiene 13 icónicas pistas además de una edición que incluye un DVD con sus presentaciones en vivo.

Las BABYMETAL vendieron más de 37 mil copias en su primera semana y se colocaron en el lugar número 2 del top Billboard en Japón, ahí humildemente…

El grupo hizo su debut en Estados Unidos ese mismo año con un show en el Fonda Theatre de Hollywood y también se presentaron en el Heavy Montreal 2014 donde tocaron junto a Metallica y Slayer.

Poco después tuvieron actuaciones en el Summer Sonic que se llevó acabo en Japón y compartieron escenario con bandas del calibre de Avenged Sevenfold y Megadeth. No olvidemos también que BABYMETAL fue la banda telonera de los 5 conciertos que Lady Gaga dio en su gira ArtRave: The Artpop Ball en nuestro país.

El quiebre de BABYMETAL

Yui Mizuno, una de las integrantes más famosas, dejó la alineación original en 2018 sin un motivo aparente y fue así como BABYMETAL sobrevivió varios años únicamente con dos integrantes.

Yui Mizuno antes de salir de BABYMETAL | Foto: Especial

Fue hasta el 1 de abril de este año durante el concierto Black Night en el Pia Arena MM en Yokohama cuando Momoka —quien fue bailarina de apoyo del grupo desde el 2019— fue presentada oficialmente como la nueva integrante bajo el nombre artístico de MOMOMETAL.

MOMOMETAL de BABYMETAL | Foto: Especial

Luego de varios años, este 2023 anunciaron su nuevo álbum y aquí te dejamos el videíto al puro estilo de Game of Thrones con el que presentaron The Other One: