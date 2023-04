El emo vuelve a estar de moda. ¡Gracias Paramore y My Chemical Romance! Sus dos giras de reunión recientemente revivieron el género en el mainstream y los fans de The Used, Panic! At The Disco y demás bandas no podríamos estar más felices.

A pesar de que las bandas “clásicas” están de vuelta (Fall Out Boy también realizará un tour próximamente), lo cierto es que el emo nunca se ha detenido: Modern Baseball, The Front Bottoms, Tiny Moving Parts y Beach Bunny son ejemplos de agrupaciones contemporáneas (del 2015 pa la fecha) que han mantenido al género interesante y enriquecido desde diferentes perspectivas sonoras y discursivas.

Foto: Portada de Slow Bloom

La nueva promesa del género

Al igual que las bandas ya mencionadas, The Home Team se ha convertido en una de nuestras favoritas. Su último álbum Slow Bloom (2022) nos parece una exposición bastante fiel de las ansiedades juveniles actuales: Watching All Your Friends Get Rich, por ejemplo, es un tema que habla sobre la difícil situación económica que enfrentan los artistas al día de hoy, mientras que Move It Or Lose It habla del sentimiento de urgencia y ansiedad que enfrentan las nuevas generaciones.

El sonido de The Home Team se encuentra en un punto intermedio entre oso oso y All Time Low. Las letras son sumamente inteligentes, pero tampoco se deja de lado el visceralismo clave del género. Por otra parte, las guitarras y demás instrumentos circulan en terrenos del indie rock de Last Dinosaurs y Foals (Eat You Up), pero también alcanza la explosividad de Take This To Your Grave (Scary Movies). La mezcla resulta interesante por la sorprendente flexibilidad de la banda, una cualidad que obligadamente tenemos que relacionar con Fall Out Boy.

Originarios de Seattle, The Home Team lanzó su primer álbum en 2016, y con justa razón, podemos decir que ya lleva su buen recorrido. Su convencional debut Second Draft dista mucho de su forma actual. La agrupación comenzó con un sonido punk no tan atractivo que sólo fue la semilla de una forma más agresiva y enérgica que se mostró en su segundo disco Better Off y que finalmente se consolidó en Slow Bloom.

En general, la propuesta de The Home Team nos parece bastante redonda y appealling para la comunidad emo (parece que actualmente son ya bien ubicados en el Midwest, ¡y cómo no!). Por la diversidad de estilos que presentan, bien podrían convertirse en un referente del género y ojalá así sea (está bien que escuchemos clásicos, pero también está bueno entrarle a las nuevas propuestas).

Foto: Especial

No te pierdas a The Home Team en Los Ángeles

The Home Team se presentará este viernes 21 de abril de 2023 en The Regent Theatre de Los Ángeles. Los boletos están en tan sólo $19.50 dólares, así que la verdad es una excelente oportunidad para que topes a esta gran banda (que nosotros pensamos pronto estarán en los festivales más chidos de Estados Unidos).

POR ACÁ puedes conseguir tus boletos. ¿Te gustaron? Recomiéndanos a más bandas del género en nuestras redes sociales o al correo alejandro.vargas@13media.mx.