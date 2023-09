Lo que necesitas saber: Las escuelas que permiten la libre expresión e identidad de género reportaron tasas de suicidio más bajas entre estudiantes.

Gavin Newsom —gobernador de California— sigue firmando legislaciones a favor de la comunidad LGBTQ+ a paso veloz. Ahora toca una manita de gato en todas las escuelas del Estado Dorado.

¡Baños neutros para estudiantes! De acuerdo con LGBTQ Teen Study, citado en CCN, adolescentes trans y no binaries tienen más riesgo de sufrir una agresión sexual en escuelas con restricciones en los baños.

Ley SB 760: Baños neutros en las escuelas

Baño neutro en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México|Foto: Facultad de Química/UNAM

Esta ley establece que “cada distrito escolar, oficina de educación del condado y escuela autónoma” en California, que ofrezca educación del primer al doceavo grado, debe tener un baño neutro para uso voluntario del alumnado.

¿Qué es un baño neutro? Algo como lo que tenemos en casa, un baño al que entra mamá, papá, hermano, hermana, tía… mujer, hombre o disidencia sexual —si es que hay en la familia—. O sea, un baño sin género.

Baños de género binario en una escuela|Foto: Getty Images

Este baño neutro deberá estar equipado conforme a ley. Papel higiénico, jabón y secadores para manos, además de un cartel que dé la bienvenida a cualquier identidad de género, independientemente de su sexo. Checa el Glosario LGBTQ+ por si tienes dudas.

El espacio deberá estar abierto en todo momento, sin obstáculos y de fácil acceso para cualquier estudiante que deseé usarlo. Cada escuela deberá asignar a un miembro del personal escolar para mantener el orden y gestionar el baño neutro.

Cartel de baños neutros|Foto: Getty Images

¿Qué pasará si hay problemas en este baño neutro? La ley SB 760 permite el cierre temporal, ya sea por una amenaza directa contra la seguridad del estudiantado o para reparar las instalaciones.

Todas las escuelas de California deberán cumplir con esta ley a más tardar el 1 de julio de 2026. Seguramente te estás preguntado, ¿y de dónde saldrán los dólares para costearlo? La Constitución del estado exige que el gobierno reembolse los costos a las escuelas y distritos escolares.

Los beneficios de tener un baño neutro en las escuelas

Baño neutro en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México|Foto: Facultad de Medicina/UNAM

En la ley SB 760 la inclusión va por delante. El hecho de tener uno o más baños neutros ayuda a que la comunidad escolar LGBTQ+ se sienta más segura. Al mismo tiempo, permite la libre expresión de género.

Según The Trevor Project, la mitad de la juventud trans y no binaria considera que su escuela afirma el género de sus estudiantes. ¿Y qué pasa en las que no lo hacen? ¡Se reportaron índices más bajos de suicidio!

Baños neutros|Foto: The New York Times

¿En qué les ayuda un baño neutro a la hora de estudiar? Es muy probable que, quienes estudian en entornos educativos acogedores, alcancen su máximo potencial académico, dice la SB 760.

También añade que las oportunidades académicas no deben tener distinción por ningún motivo, ni por identidad de género. Al tío republicano seguramente le da el patatús si se entera que una persona disidente sexual podría estudiar duro y encontrar la cura para su cirrosis.

Bandera LGBTQ+ actualizada|Imagen: Them

Y, lo más importante, todos los seres humanos tienen derecho a la educación sin importar la identidad de género. Así como a instalaciones sanitarias limpias y adecuadas para usar mientras se preparan para su brillante futuro.

