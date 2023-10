Lo que necesitas saber: A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Eduardo Treviño se siente identificado con la cultura mexicana y de hecho sus máximos referentes son artistas como Juan Gabriel, Rocío Durcal o Vicente Fernández.

Nació en Estados Unidos, habla inglés a la perfección. Sin embargo, lo que más le llena el alma a Eduardo Treviño es cantar las rancheras. Hoy te contamos la historia de este niño mariachi que busca convertirse en un referente del regional mexicano.

Eduardo Treviño: Un artista con raíces muy mexicanas

A pesar de haber nacido en Houston, Texas, la pasión por la música mexicana se encuentra bastante arraigada en la corta vida de Eduardo Treviño y es que en medio de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift o Peso Pluma, los referentes culturales del niño mariachi son Juan Gabriel, Rocío Durcal y Vicente Fernández.

Foto: Especial

Esto se debe en gran parte a los lazos familiares de Eduardo Treviño, quien aseguró que su bisabuelo se dedicaba a la música norteña:

“Cuando yo estaba chiquito fui a México y me gustaba la cultura, la música que tienen allá y también me contaron muchas historias”, señaló el pequeño de 11 años, quien disfruta de cantar en español a pesar de no dominar el idioma ni siquiera para hablar.

¿Sabías que en Estados Unidos existe discriminación en contra de las y los latinos que no hablan español?

Con apenas 11 años Eduardo ya pisó grandes escenarios

A medida que pasa el tiempo Eduardo Treviño adopta más experiencia en la cantada y de hecho su talento lo ha llevado a distintos programas de televisión o incluso a cantar el himno nacional con los Houston Rockets y los Houston Astros.

Eso sí, el pequeño Eduardo nunca ha despegado los pies de la tierra y asegura que la clave del éxito es una combinación entre constancia, disciplina y educación.

Si bien hoy ya es bastante conocido, el camino de Eduardo Treviño apenas comienza y si nos preguntan a nosotros, claro que da mucho gusto saber cómo las nuevas generaciones aún se interesan por un género tan tradicional.

Relacionado