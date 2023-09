Lo que necesitas saber: Un encuesta de Pew Research Center reveló que abunda la humillación de latinos hacia otros latinos que no dominan el español.

En Estados Unidos el idioma español es el segundo más hablado después del inglés. ¡Y no es sorpresa! De acuerdo con Pew Research Center en 2020 había 62.1 millones de personas hispanas o latinas.

Eso significa que son el segundo grupo demográfico del país. California, Texas y Nuevo México son los estados que la población hispana llama hogar, pues ahí se encuentra la mayor densidad. Sin embargo, no todas las personas hispanas o latinas son hispanohablantes.

¿Se necesita hablar español para considerarse hispano/latino?

Foto: Especial

El 78% de los hispanos en Estados Unidos dice que no. Pero la identidad latina se ve comprometida cuando no se habla español, dice el 21%, que asegura que ser hispanohablante determina quién es latino y quién no.

¡Zaz! El “latinómetro” atacó y la pedrada le llegó a muchos. El 87% de los inmigrantes latinos está convencido de que el español da identidad latina, contra el 70% de los latinos nacidos en Estados Unidos que no comparte la idea.

Foto: Freepik

Hablar español es un orgullo para muchos; fortalece las raíces cuando estamos lejos de casa. Por eso muchos padres latinos enseñan a sus hijos nacidos en Estados Unidos a hablar el idioma

Pero, mientras más nos alejamos de las primeras generaciones latinas que llegaron a Estados Unidos, la idea de hablar español para nombrarse latino ya no es crucial.

¿Qué tanto español hablan los latinos en Estados Unidos?

La gráfica muestra el porcentaje de hispanos que dominan el español en Estados Unidos/Gráfica: Pew Research Center

El 75% de todos los latinos en Estados Unidos dice que puede mantener una conversación en español sin problema. ¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes? Sólo el 34% se rifa sin que la lengua se le enrede. ¿Eso les quita la sangre latina que corre por sus venas?

Un punto a considerar es que no todos tienen las mismas habilidades para aprender un nuevo idioma y dominarlo. Se requiere tiempo, esfuerzo, concentración y, algunas veces, hasta dinero. No todo es por mera herencia.

Latinos discriminando latinos

Foto: UNAM Global

El ojo juzgador no faltará si se te sale un “chicken nuggets” en lugar de “nuggets de pollito”. La funa llegará sí o sí para muchos latinos que no hablan tan bien el español.

El 54% de ellos asegura que otro latino se ha burlado y lo ha avergonzado por no hablar bien español. ¿Pooor? Suficiente con que nos discriminen en otras partes del mundo como para hacerlo entre nosotros, ¿no creen?

Foto: Getty Images

Recordemos, incluso, que hablar español en algunas partes de Estados Unidos o países donde no es la lengua madre puede provocar reacciones violentas inmediatas. Hagamos balance: mantener la identidad vs mantener la integridad.

La lucha de ver quién es más latino ha llegado a casos muy mediáticos. ¿Les suena Yahritza y Su Esencia? Dos de los tres hermanos Martínez nacieron en Washington, pero sus padres son mexicanos y, hace unos meses, les llovió hasta con granizo.

¿Qué pasó con Yahritza y Su Esencia?

Yahritza y Su Esencia/Foto: Los Angeles Times

Yahritza, Jairo y Armando anduvieron en boca de todos cuando viajaron a la Ciudad de México y, en plena entrevista, se les salieron algunos comentarios que ofendieron a los mexicanos.

Consideremos que son tres chavitos; dos que no tienen ni 20 años de edad y uno que muy pequeño llegó a Estados Unidos. Entre la plática mencionaron lo que les gustaba y no de México, además de lucir su espanglish. Una práctica muy usada entre el 63% de los hispanos estadounidenses.

Pero el odio llegó a tal nivel que hasta Yahritza, la líder de 16 años, recibió amenazas de muerte. Vivamos en México, Estados Unidos o Alemania, todos alguna vez hemos visto la parte no tan cool de nuestro país. ¡Y se vale aceptarlo!

No por nada los niveles de migración van en aumento. ¿Que si la regaron? Eso depende de la perspectiva de cada quién, pero pensemos: ¿por qué no reciben la misma funada los violadores, feminicidas, pederastas o políticos corruptos?

Hablar español en Estados Unidos es cosa de orgullo, costumbres y honor a nuestra sangre. Pero no hablarlo, por motivos que controlemos o no, tampoco es el fin del mundo.

Recomendado: Entrevista a Ebro Darden de Apple Music 1: El alcance global de la música mexicana.

Relacionado