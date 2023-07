Lo que necesitas saber: Durante los últimos días un hombre desnudo ha aterrorizado a las y los residentes de un complejo de departamentos ubicado en East Hollywood. En algunas ocasiones se le ha visto al hombre sin ropa, con una máscara y con un cuchillo con la intención de entrar a las residencias.

Las autoridades de Los Ángeles ya investigan a un sujeto que supuestamente merodea desnudo por un complejo de apartamentos ubicado en East Hollywood.

El encuerado, cuya identidad aún no ha sido revelada, presuntamente se pasea sin ropa por las viviendas de North Serrano Avenue. Una situación que ha generado un ambiente de ansiedad y terror entre las y los residentes.

Esta no es la primera vez que se sienten amenazados por el hombre desnudo

Por sorprendente que parezca, la presencia del hombre desnudo no es la única que le ha quitado el sueño a las y los residentes. De hecho, relatan que hace poco una mujer fue internada en un hospital psiquiátrico luego de amenazar a todos con quemar el edificio.

Desde ese entonces señalan que nuevos visitantes no deseados —como este sujeto— se han aparecido para buscarla.

“No querrás despertarte y ver a un hombre desnudo vagando por la piscina tocándose a sí mismo. Hay niños. Es insoportable”. Vanessa Salguero, residente de North Serrano Avenue

Las personas temen por sus vidas

Además de pasearse desnudo por las noches, el encuerado ha intentado meterse a los apartamentos e incluso, en alguna ocasión se le vio con una máscara y un cuchillo frente a una puerta.

A pesar de todas estas red flags, la administración de los apartamentos se ha limitado a dejar una nota donde asegura que “ya trabajan bajo los parámetros de la ley”.

No obstante, estas acciones no dejan tranquilas a las personas que viven ahí y no es para menos… Imagínate querer salir por las noches y no poder porque hay un hombre armado y desnudo afuera de tu casa.

