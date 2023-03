El clima de hoy está bastante feíto como para salir de casa y pues la verdad para qué exponernos al frío si tenemos Netflix.

Mejor una buena cobija, unos ricos snacks y tres minidocumentales sobre crimen real que puedes aventarte esta tarde.

Hoy te presentamos la historia de tres crímenes que sacudieron el país, ya sea por el misterio que existió detrás de ellos o por lo atroz de los ataques.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Los Ángeles fue testigo de uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años: la desaparición y muerte de Elisa Lam en el Hotel Cecil.

¿Qué pasó realmente con la estudiante de origen chino? ¿Por qué se escondió en el elevador del Hotel Cecil? y lo más importante…

¿De quién o qué intentaba escapar antes de ser encontrada muerta?

Aquí te contamos toda la historia de Elisa Lam

Foto: Cámaras de vigilancia del Hotel Cecil

El productor Joe Berlinger desmenuza en Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel todo lo que ocurrió aquel 31 de enero de 2013.

Durante varios minutos nos adentraremos en la vida de Elisa Lam y la historia del Hotel Cecil, además de su relación misteriosa con otros casos similares.

Sin duda una propuesta en Netflix que vas a disfrutar mucho si te gusta el misterio.

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Durante los años 80, Richard Ramírez aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles con una serie de ataques que quedaron escritos con sangre en la historia criminal de Estados Unidos.

Y es que cabe señalar que a diferencia de otros asesinos seriales, Richard Ramírez no seguía ningún patrón de comportamiento.

Richard Ramírez tras ser detenido | Foto: Archivo

El minidocumental cuenta con la participación de Frank Salerno y Gil Carrillo, quienes junto con algunos periodistas encargados de seguir el caso, relatan cómo Richard Ramírez podía matarte con un arma de fuego o un bate de beisbol.

Night Stalker presenta testimonios de familiares de las víctimas junto con imágenes y grabaciones originales del caso.

Esto lo convierte en uno de los minidocumentales de crimen real más inquietantes de Netflix.

Los juicios de Gabriel Fernández

Gabriel Fernández fue torturado durante ocho meses y asesinado en 2013 por su madre y su pareja sentimental. El minidocumental resulta desgarrador por la narrativa y los recursos gráficos —reales— que muestran el infierno que pasó el pequeño de 8 años antes de morir.

Esta producción sigue el caso desde su inicio hasta el juicio y la condena de la pareja de la madre de Gabriel Fernández y su madre, quienes fueron encontrados culpables del asesinato.

Pearl Fernández e Isauro Aguirre detenidos | Foto: Especial

Los juicios de Gabriel Fernández nos ofrece una mirada profunda en el sistema de protección infantil y las fallas del mismo que permitieron que el abuso continuara.

Con este desgarrador caso terminamos nuestra lista. ¿Cuál otro minidocumental crees que faltó?

