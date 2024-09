Fue en 2018 cuando la noticia nos rompió el corazón festivalero: no más Vans Warped Tour en el futuro. Durante 24 largos años presentaron los mejores agrupaciones del punk rock que, más tarde, se convirtieron en bandas icónicas del género.

Paramore, My Chemical Romance, Simple Plan, All Time Low, Fall Out Boy, Green Day y hasta figuras del hip-hop y pop nos dieron los momentos más épicos del Vans Warped Tour. ¿Lo veremos otra vez en el 2025?

Lo que sabemos del posible regreso del Warped Tour en 2025

El Vans Warped Tour cumpliría 30 años en 2025, un buen motivo para regresar a las andadas y recordarnos por qué se posicionó como uno de los mejores festivales de música en todo el mundo.

¿Hay esperanza de un Vans Warped Tour 2025? ¡Totalmente! Para el aniversario 25 del festival todavía se animaron a hacer una edición, aunque sólo en tres sedes —California, Nueva Jersey y Ohio— y ya no en todo Norte America como solía ser el formato.

Kevin Lyman, fundador del Vans Warped Tour, insinuó el posible regreso en entrevista con Pollstar: “Tenemos algo en marcha para 2025. Los detalles deberían estar listos en unas pocas semanas”.

¡Prepárense! Más pronto de lo que pensamos podríamos tener lineup —¿nos darán una sorpresa con los veteranos del Vans Warped Tour?—, fechas, sedes, venta y precio de los boletos. Y sí, seguramente será toda una odisea conseguirlos.

Mientras tanto, vayamos calentando motores para la tercera edición del festival When We Were Young, que pareciera el mismísimo hijo del Vans Warped Tour. Pues llegó a saciar las ganas de un festival del mismo estilo, pero ahora en Las Vegas.

My Chemical Romance, Fall Out Boy, Jimmy Eat World, Simple Plan, Alesana y otras bandotas tocarán, de principio a fin, los álbumes que los hicieron famosos. ¡Nos vemos el próximo 19 de octubre!

