The Cure está cerca de lanzar Songs of a Lost World, el primer álbum que tendremos de Robert Smith y compañía en 16 larguísimos años. Primero nos sorprendieron con el estreno de Alone, una rolota que nos muestra el lado más sombrío de la banda.

Enseguida llegó A Fragile Thing para emocionarnos más de lo que ya estamos. ¿Qué sigue ahora para The Cure? Robert Smith tiene noticias emocionantes… y otras que nos rompieron el corazón.

The Cure y el paso del tiempo

Antes que nada recordemos que, aunque The Cure es una de las bandotas que aún siguen vigentes, son todos unos veteranos de la industria musical. Fue en 1979 cuando lanzaron el primer material discográfico, es decir, ya pasaron 45 añotes. ¡Toda una vida!

En ese entonces, el buen Robert Smith tenía unos tiernos 20 añitos de edad. El tiempo pasó, creció, se casó, siguió The Cure y hoy, todos los integrantes, ya rebasan los 60 años de edad. ¡Aunque eso no les impide seguir rockeando!

Sin embargo, el paso del tiempo no es indiferente. Apenas el mes pasado Roger O’Donnell —tecladista de la banda— compartió una dolorosa noticia que nos partió el corazón: padeció cáncer en la sangre, lo que lo imposibilitó para la gira por Latinoamérica en 2023.

¿Llegó el final de The Cure?

Robert Smith ofreció una larga y tendida entrevista a Matt Everitt —ex-baterista de Menswear y ahora presentador en la radio británica— para contarle todo sobre el Songs Of A Lost World y los planes a futuro.

Foto: PA

¿La buena noticia? ¡Tendremos The Cure para rato! El icónico líder de la banda adelantó que, además de este álbum que tanto esperamos, ya tienen otro material discográfico “prácticamente terminado”. Y uno más que ya tiene un poquito adelantado. ¡Aplausos!

Sabemos que música nueva significa tour nuevo. ¡Y los esperamos con ansias por todo Estados Unidos! Robert Smith aseguró que se viene una gira el próximo otoño. Luego, vendrán algunos shows para celebrar el 50 aniversario de The Cure y hasta un documental para 2028.

Foto: Captura de pantalla

¡Ya queremos que sea 2028! Pero la cosa será que Robert Smith estará cerquitita de cumplir 70 años, una excelente edad para retirarse de la vida de rockstar, aunque nos duela demasiado: “si sigo vivo, se acabó”, dijo el líder de The Cure.

¡A disfrutar a The Cure mientras podamos!

**Pausa para llorar** Eso significa que nos quedan como cinco años más para disfrutar a The Cure. Eso sí, seguramente serán cinco años que terminarán de consolidarlos como todas unas leyendas en la música.

Foto:MOJO 4 Music

No nos vamos sin antes agradecerle a Robert Smith por aligerarnos la vida con tremendas rolas que han pasado a la historia; por ir contra el sistema y los precios dinámicos en los conciertos de The Cure y por regalarnos a la mejor banda del mundo.

Mientras tanto, si quieres enterarte de todo y con detalles, puedes ver la entrevista de Robert Smith en SONGSOFALOST.WORLD. Además, el 1º de noviembre transmitirán EN VIVO y GRATIS el show de lanzamiento del Songs Of A Lost World. ¡AQUÍ te contamos los detalles!

