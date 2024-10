The Cure lanzará dos discos más además del 'Songs of a Lost Word'

Lo que necesitas saber: Además del 'Songs of a Lost World', The Cure lanzará dos discos más. Todos con canciones que trabajaron desde el 2010.

Empezando octubre con buenas, qué decimos buenas, excelentes noticias por parte de The Cure. Y es que además de que van a transmitir su único concierto en vivo de este 2024 (por acá les dejamos el dato por si no se han enterado), la banda tiene planeado el lanzamiento de otros dos discos.

Justo estas últimas semanas les hemos contado sobre ‘Songs of a Lost World’, el próximo disco de The Cure que la banda liderada por Robert Smith lanzará el próximo 1 de noviembre. Un estreno que muchos esperamos con ansias considerando que será el primer álbum de la banda en 16 años.

The Cure lanzará ‘Songs of a Lost World’, su primer disco en 16 años, este 2024. Foto: Getty Images

The Cure lanzará su primer disco en 16 años este 2024

De este disco ya escuchamos algunas canciones como “Alone”, una rola inspirada en el poema “Dregs” de Ernest Dowson (aquí lo pueden leer), así como “A Fragile Thing”, la cual –según el propio Robert– habla de lo mágico y frágil que es el sentimiento del amor.

Y sí, no vamos a negar que estamos muy impacientes por escuchar las nuevas canciones de The Cure por las razones ya mencionadas. Sin embargo, ahora estamos aún más felices al saber que la banda planea lanzar más canciones en los próximos meses.

Pero Robert Smith dice que se vienen otros dos discos próximamente.

Recordemos que en una entrevista con la revista NME de 2020, Robert Smith reveló que The Cure tenía planeado lanzar tres discos en el futuro. O bueno, el músico de 65 años reveló que dos eran álbumes y el otro era solamente “una hora de ruido”.

“No lo llamaría un álbum. El primero definitivamente saldrá. Lo estamos terminando ahora, lo vamos a mezclar. Hasta que no salga, nadie me creerá. Espero con ansias su lanzamiento, más que nadie, créanme”, mencionó Smith en ese entonces.

Robert Smith afirmó que The Cure tiene otros dos discos más para lanzar además de ‘Songs of a Lost World’. Foto: Getty Images

Ya que llevan varios años escribiendo nuevas canciones

El líder de The Cure obviamente no mentía, pues este 2024 finalmente se estrenará el primer disco de los tres que trabajaron todo este tiempo y el cual, en un principio, estuvo pensado para lanzarse como una celebración por los 40 años de The Cure.

Así lo confirmó Robert Smith en una charla con el periodista inglés, Matt Everitt, donde contó que los planes de The Cure eran celebrar el aniversario 40 de la agrupación en 2018 o el cumpleaños número 40 del lanzamiento de su primer disco, ‘Three Imaginary Boys’ en 2019.

‘Three Imaginary Boys’ de The Cure, cumplió 40 años en 2019. Foto: The Cure

La mayoría de ellas comenzaron a tomar forma desde el 2019

La cosa es que ninguno de los dos planes le convencían de todo, por lo que simplemente comenzaron a trabajar en nueva música.

“Lo que sucedió en 2019 fue mucho más natural y todo evolucionó a partir de ahí. Ya no existía la idea de que estábamos ‘celebrando’ algo o conmemorando algo; se estaba convirtiendo en algo mucho más artístico, para ser honesto”, confesó Robert Smith (tal y como lo reporta NME).

The Cure lanzará un nuevo disco este 2024. Foto: Getty Images

Se vienen otros dos discos de The Cure además del ‘Songs of a Lost World’

Contrario a lo que uno pensaría, The Cure no comenzó a escribir música nueva en 2019, sino que lo hicieron desde el 2010. Al menos la canción más antigua del nuevo disco se hizo hace 14 años, según cuenta Robert Smith, quien reveló que otras más se escribieron en 2011, 2013 y 2014.

Pero la mayoría de las nuevas rolas de The Cure tomaron vida hasta 2019: “Grabamos unas 25 o 26 canciones en 2019. Grabamos tres álbumes en 2019; ese siempre ha sido el problema. He intentado completar tres álbumes”, afirmó el músico.

Portada de ‘Songs of a Lost World’ de The Cure. Foto: Universal Music.

Los cuales la banda británica lanzará en los próximos meses

“Después de esperar tanto tiempo, pensé: ‘¡Vamos a lanzar álbumes de Cure cada pocos meses!’. En retrospectiva, piensas: ‘¿En serio? Podría haberlo hecho mucho mejor’”, aseguró Smith sobre cómo ha trabajado en los nuevos discos de The Cure.

“Habiendo terminado este, el segundo está prácticamente terminado también. El tercero es un poco más difícil porque, bueno, si llegamos tan lejos… Hablando del tercer álbum, ¿entiendes a qué me refiero? Simplemente no puedo evitarlo”, agregó el líder de The Cure.

Foto: Getty Images

