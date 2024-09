Roger O'Donnell de The Cure revela que padeció cáncer en la sangre

Lo que necesitas saber: Roger O'Donnell, tecladista de The Cure, reveló que padeció cáncer en la sangre y estuvo en tratamiento los últimos 11 meses.

El 14 de noviembre de 2023, unos días antes de su participación en el Corona Capital, The Cure anunció que Roger O’Donnell, su tecladista, tenía que dejar la gira Shows of a Lost World debido a complicaciones de salud de las que no dieron más detalle.

“Estamos seguros de que se unirán a nosotros para desearle la más pronto de las recuperaciones”, mencionó la banda al anunciar que Roger sería reemplazado por el tecladista Mike Lord. Ahora, casi un año después, se dio a conocer la razón detrás de esto.

Roger O’Dobnell, tecladista de The Cure, dejó la gira de la banda en 2023. Foto: X

Roger O’Donnell compartió que fue diagnosticado con cáncer en la sangre

Este 1 de septiembre y a través de su cuenta de X, Roger O’Donnell confirmó que en septiembre de 2023 le diagnosticaron cáncer y en los últimos meses se sometió a un tratamiento contra una “forma muy rara y agresiva de linfoma”.

“Septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer de sangre, por lo que es una buena oportunidad para hablar sobre estas enfermedades”, posteó el músico de 68 años al hablar de cómo ignoró los síntomas hasta que decidió ir al doctor y hacerse una prueba.

Y la razón es que al músico le diagnosticaron cáncer en la sangre. Foto: Getty Images

El tecladista de The Cure por eso se ausentó de la gira por Latinoamérica en 2023

Roger O’Donnell contó que se sometió a una biopsia que le confirmó el resultado y desde entonces estuvo en un tratamiento de 11 meses donde especialistas de todo el mundo le dieron medicamentos y otros consejos para el cáncer.

“Tuve el beneficio de la inmunoterapia de scifi más reciente y de algunos medicamentos que se usaron por primera vez hace 100 años”, dijo el tecladista de The Cure a sus seguidores. “La última fase del tratamiento fue la radioterapia, que también fue uno de los primeros tratamientos desarrollados contra el cáncer”.

Roger O’Donnell compartió su testimonio en redes sociales. Foto: Getty Images

Y estuvo en un tratamiento de 11 meses contra esta enfermedad

De acuerdo con el propio O’Donnell, en la actualidad se encuentra bien y “el pronóstico es asombroso”. “El asesino del hacha tocó a la puerta y no respondimos”, dijo al hacer una referencia de cómo sintió la muerte más cerca que nunca.

“El cáncer PUEDE vencerse, pero si se diagnostica lo suficientemente temprano, hay muchas más posibilidades, así que todo lo que tengo que decir es que se HAGAN LA PRUEBA”, dijo el tecladista al animar a sus fans a tomarse el tema en serio.

O’Donnell dice que ahora está bien. Foto: Getty Images

El músico compartió su testimonio para hacer consciencia sobre la prevención del cáncer de sangre

“Y si tienen la más mínima sospecha de que pueden tener síntomas, vayan a hacerse un examen. Si conoces a alguien que esté enfermo o sufriendo, habla con él, cada palabra cuenta, créeme que lo sé”, puntualizó Roger sobre la enfermedad con la que ha lidiado estos meses.

En su posteo final, Roger O’Donnell también agradeció a las personas, tanto médicos como familiares y amigos, que estuvieron con él en todo este proceso: “A veces es más difícil estar del otro lado de esto”, finalizó O’Donnell en su impactante mensaje.

Y agradeció a familia y amigos por su apoyo en este tiempo complicado. Foto: Getty Images

Justo en septiembre que es el mes de la concientización de dicha enfermedad

En redes sociales muchos fans agradecieron a Roger O’Donnell por contar su historia y hablar sobre algo muy importante. Sobre todo este mes donde es indispensable abrir el diálogo al respecto y concientizar a la gente sobre lo importante de las pruebas.

La verdad es que nunca nadie se imaginó que el asunto de salud del tecladista de The Cure fuera tan delicado, aunque nos da felicidad saber que hoy se encuentra bien después de meses bastante complejos.

Foto: Roger O’Donell (X)

