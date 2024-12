¡Milagro de Navidad!… Que se cumplirá hasta el próximo año, pero aún así. System of a Down nos dio la sorpresota y regresarán con todo en el 2025. Sí, ¡con todo y amigos incluidos!

Los angelinos se suman a la lista de conciertos que más esperamos en el 2025, listos para emocionar a los amantes del metal con una mini gira que pasará a la historia. ¡Te contamos lo que necesitas saber de la gira de System of a Down!

¡El gran regreso de System of a Down!

Si alguien está emocionado de volver a los escenarios definitivamente es Daron Malakian y compañía. Los System of a Down no escatimaron a la hora de planear su gran regreso y tiraron la casa por la ventana.

Foto: Live Nation

System of a Down sumó a otros gigantes del metal; ¡Korn, Avenged Sevenfold y Deftones! Serán tres conciertos masivos en tres grandes estadios de agosto a septiembre de 2025. ¡Anota las fechas!

Agosto 28: MetLife Stadium junto a Korn

Agosto 31: Soldier Field con Avenged Sevenfold

Septiembre 3: Rogers Stadium Deftones.

Korn/Foto: Live Nation

¡Pero el fiestón no acaba ahí! Los System of a Down invitaron también a las bandas emergentes Polyphia y Wisp, que serán las teloneras en las tres fechas. ¡Aplausos!

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Los tres conciertos de System of a Down con Korn, Avenged Sevenfold y Deftones serán de los más cotizados del año, ¡así que ponte pilas, porque los boletos van a volar!

Deftones/Foto: Live Nation

La preventa para fans arranca este miércoles 11 de diciembre. ¿La venta general? El viernes 13 de diciembre a las 12pm hora local. ¡Entra en este enlace! Y prepárate para cantar Chop Suey! a todo pulmón o perderte en los riffs de Korn. ¡Ahí nos vemos!

