¡Así como lo lees! AC/DC nos hizo el milagro en vísperas de Navidad para desear con el alma que el 2025 le meta nitro. Ahora, los hermanos Young y compañía se unen a la agenda de conciertos y festivales en 2025 que más esperamos.

Y no lo harán menor: ¡AC/DC pasará por 13 estadios de costa a costa! Desde el famoso Rose Bowl en Pasadena, California, hasta el magno Soldier Field en Chicago, Illinois. ¡Checa los datos!

AC/DC: Power Up North American Tour

El día de hoy AC/DC anunció su regreso a los escenarios de Estados Unidos luego de nueve años de ausencia. El Power Up North American Tour arrancará el 10 de abril en Minneapolis y terminará el 28 de mayo en Cleveland, Ohio.

Foto: X @livenation

¡Y vendrán con The Pretty Reckless como invitados especiales! ¿Quiénes serán los suertudos que podrán gozar el vivo el regreso de AC/DC a Estados Unidos? Además de los estados ya mencionados, la banda visitará Texas, California, Nevada, Floria, Illinois y más.

¿Qué podremos esperar del tour de AC/DC por Estados Unidos? ¡Demasiado! Empezando con que, muy probablemente, suenen fuerte y claro algunos de los exitazos del Back In Black. Un álbum legendario que, actualmente, está en la lista de los mejores 100 álbumes.

Foto: Instagram @acdc

Además, hace cuatro años lanzaron el álbum POWER UP —que le da nombre a la gira de 2025—. Así que podremos esperar himnos como Demon Fire o Shot in the Dark para conmemorar el regreso de AC/DC a Estados Unidos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

¡Programa las alarmas! Las entradas para ver a AC/DC en Estados Unidos saldrán a la venta este viernes 6 de diciembre, a las 12:00pm hora local, en este enlace.

Foto: Instagram @acdc

Tip: regístrate en el newsletter de AC/DC —puedes hacerlo AQUÍ—. Seguramente por allá mandarán más noticias a sus grandes fans. ¡No te quedes fuera! Nos vemos en el Power Up North American Tour para rockear a lo grande.

Recomendamos: Conciertos y festivales para 2025 en Estados Unidos.

