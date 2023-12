Lo que necesitas saber: The Killers nos tiene acostumbrados a recibir una canción como regalo de Navidad. Aunque abandonaron la tradición algunos años, este 2023 está de regreso.

¿Pensaron que “Spirit”, en Rebel Diamonds, sería su última rola nueva del 2023? The Killers revivió la bella tradición de regalarnos una rolota cada Navidad: “Santa tiene una nueva canción en su bolsa. ¡Feliz Navidad!”, publicaron en Instagram y X.

The Killers en 2021 | Foto: Dod Magazine

¿No la has escuchado? Tal vez porque sólo la publicaron en sus redes sociales, pero esta nueva canción de Navidad de The Killers no está disponible aún en las plataformas de streaming como Apple Music o Spotify.

Lo que sabemos del single de Navidad de The Killers

La nueva canción de Navidad de The Killers no tiene ni nombre oficial, pero el coro más repetitivo sugiere que podría llamarse “We Did in The Name of Love”, tal como reportan algunos medios musicales en Estados Unidos.

La pista de casi cuatro minutos sigue la calidad de “Your Side of Town“, el último sencillo que lanzaron. ¡Toda la onda new wave/gótica que les sienta tan bien!

¿Ian Curtis, eres tú? Al inicio de la nueva canción de Navidad de The Killers es inevitable no recordar la legendaria voz del líder de Joy Division, una de las grandes inspiraciones de Brandon Flowers.

Más guitarras, bajo potente, sintetizadores, un tono más grueso de Brandon Flowers y un coro súper pegajoso engalanan la nueva canción de Navidad de The Killers. ¡Rolón garantizado!

Escena del video musical para “I Fell It In My Bones” | Foto: Vevo/Captura de pantalla

Hasta nos atrevemos a decir que supera “I Fell It In My Bones” o “Don’t Shoot Me Santa“, dos de sus más grandes clásicos de Navidad. ¿Tú qué opinas? Nosotros lo tenemos en repeat desde que salió. ¡Dale play!

Santa’s got a brand new song in his bag. Merry Christmas! pic.twitter.com/x0P7rP0e3E — The Killers (@thekillers) December 25, 2023

