Lo que necesitas saber: La tercera edición del When We Were Young se realizará el 19 y 20 de octubre de 2024 en Las Vegas.

¡Tarde… pero seguro! Justo cuando estábamos perdiendo la cabeza el When We Were Young 2024 soltó los horarios para esta edición. Sí, a sólo cinco días de que arranque el festival.

¡Vaya que le sufrimos! Con el tremendo lineup de este año es obvio que querremos ver la mayor cantidad de bandas posible. Ahora toca checar cómo quedaron los horarios del When We Were Young 2024 y quiénes se nos empalman.

Así quedaron los horarios del When We Were Young 2024

Antes de llegar a lo bueno, recordemos que el When We Were Young 2024 trae a las mejores bandas del emo, punk-rock y pop-rock que le pusieron ritmo a nuestros años mozos. ¡Y no sólo eso! Este año cada acto se echará su mejor álbum de principio a fin. ¡Una experiencia única!

Fotos: Instagram @whenwewereyoungfest

Por si faltaba emoción, anunciaron dos bandotas extra que se unirán este fin de semana: Boys like Girls y The Paradox! ¿La noticia no tan chida? Tendremos que recargar energías desde temprano, ya que el When We Were Young 2024 arrancará a las 10:30 de la mañana —hora Las Vegas—.

¡OJO! El lineup se repite ambos días del When We Were Young 2024 y con los mismos horarios. Ahora sí, ¿todo listo para armar la ruta deseada en la tercera edición de este festival?

Foto: Instagram @whenwewereyoungfest

¿Los empalmes que más nos dolieron? Simple Plan con The Maine, The Used con Movements, Jimmy Eat World con New Found Glory, Boys Like Girls con Mom Jeans y, antes de que My Chemical Romance cierre con broche de oro, tendremos que decidir entre Fall Out Boy o Sleeping with Sirens 🙁

¡Compra tus boletos!

Aunque pareciera casi imposible, ¡todavía quedan entradas para el When We Were Young 2024! Eso sí, ya no hay mucho de dónde escoger; sólo para el domingo 20 y boletos VIP para el sábado 19 de octubre.

¿De a cuánto el tarjetazo? Una entrada general va desde $405 dólares con los taxes ya incluidos. ¿Duele el codo? Sí. ¿Valdrá cada centavo? ¡Completamenteee! Si te animas a comprar entradas te dejamos el link aquí.

Recomendamos: El increíble line-up y sorpresas del festival When We Were Young 2024.

Relacionado