Lo que necesitas saber: Antes de armar la ruta del Riot Fest 2024 hay datos que necesitas saber, cruciales para decidir a la mera hora: ¿A qué escenario vas a correr?

¡Ya casi es hora! Este icónico festival de Chicago promete dejar huella con una de las mejores ediciones; entre tanta estrella, reencuentros y set especiales. ¿Lo mejor? ¡Ya tenemos los horarios del Riot Fest 2024!

Queda un mes exactito para tomar decisiones importantes, de las cuales dependerá nuestra experiencia en el festival. ¡Échale un ojo a los horarios del Riot Fest 2024 y a todo lo que necesitas saber!

Así quedaron los horarios del Riot Fest 2024

¡Serán tres días de buena música en el Douglas Park! Recordemos que, hasta hace unos meses, el Riot Fest 2024 se llevaría a cabo por primera vez en el Seatgeek Stadium en Bridgeview, Illinois. Sin embargo, ¡la logística logró alinearse y el Riot Fest 2024 regresará a casa!

Foto: Riot Fest

Ya vimos que el Riot Fest 2024 trae un line-up tremendo y, luego del tarjetazo para comprar las entradas, quedó la pregunta más importante: ¿Cómo estarán los horarios del Riot Fest 2024? ¿Quién se empalma con quién?

El viernes se nos juntan tres grandes; The Offspring, Fall Out Boy y NOFX. En el segundo día de horarios del Riot Fest 2024 toca decidir entre Slayer, NOFX y Sublime. ¿Y el último día? Un poco de Manchester Orchestra con Spoon, St. Vincent y Pavement. Más adelantito, el cierre con Beck, NOFX y Taking Back Sunday. Ahora sí, ¡a armar el horario del Riot Fest 2024!

Lo que necesitas saber del Riot Fest 2024

El buen punk rock de The Offspring se disfrutará a lo grande con el clásico álbum Smash sonando de principio a fin, de donde se desprenden rolones como Come Out and Play o Self Esteem.

Por el mismo camino van los maestrazos de Mastodon con el disco Leviathan y Manchester Orchestra deleitándonos con todo el Cope de pies a cabeza. ¡Prepárate para los guitarrazos!

Foto: Riot Fest

La hora sad del Riot Fest 2024 llegará con la despedida de NOFX, una banda legendaria que puso el punk rock de California en lo más alto. Se despedirán de los escenarios, ¡pero no antes de cerrar las tres noches del festival!

Y mientras unos se despiden, otros hacen el comeback del año: ¡Slayer! El trash metal de esta bandota parecía quedar sólo en recuerdos, cuando anunciaron la separación en 2019. Luego de una pandemia y mucha esperanza, ¡se reunirán, por primera vez, en el Riot Fest 2024! Recordemos ese showzaso de despedida en The Forum. ¿Será que nos espera algo parecido?

Además, ¡tendremos a Fall Out Boy tocando en casa! Por supuesto que el cuarteto de Chicago tenía que liderar el Riot Fest 2024. ¿Y qué mejor que aderezar con Pavement, St. Vincent presentando nuevo álbum o Sum 41 y New Found Glory regresándonos a los años dorados? ¡Y la participación del rock mexicano con The Warning!

¡OJO! Que ya salieron los boletos para los aftershows del Riot Fest 2024; Spoon, St. Vincent, Sum 41, Manchester Orchestra y más. Proponemos lanzarte a uno para que no sacrifiques a alguna banda en pleno festival.

Foto: Instagram @riot_fest

¡A nosotros ya nos anda por que llegue septiembre! ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron los horarios del Riot Fest 2024? Compra tus entradas aquí y estamos listos para armar la ruta soñada. ¡Nos vemos en el show!

Recomendamos: ¿Qué conciertos en Los Ángeles habrá en agosto?

Relacionado