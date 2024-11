¿Fan de la música en vivo y el béisbol? ¡Tenemos el plan perfecto! El Innings Festival en Tempe Beach Park & Arts Park —en Tempe, Arizona— se realiza cada año durante los entrenamientos de primavera de la MLB, ¡súper combo!

El Innings Festival, además de ofrecer una alineación musical envidiable, te da chance de reunirte y practicar algunas pichadas con las grandes estrellas de la MLB. ¡Te contamos lo que necesitas saber!

Así estará el Innings Festival 2025

El Innings Festival 2025 reunirá a más de 18 artistas de rock, pop e indie del momento, todos repartidos entre tres escenarios. Y sí, con Fall Out Boy a la cabeza el primer día y The Killers el segundo.

Foto: Instagram @inningsfest

Además, se unen otros grandes nombres como The Black Keys, Beck, The Kills, ¡y muchos más! Todos estos actos que podrás disfrutar mientras admiras la belleza del lago de Tempe, con vistas al río Salado y las montañas cercanas.

Innings Festival: ¡Una celebración culinaria!

Pero no el Innings Festival 2025 no sólo se queda en buena música y mucha diversión en el diamante. ¡La propuesta gastronómica no falta! Los mejores cociners y cocineras del suroeste llegan al Tempe Beach Park & Arts Park con platillos a los que difícilmente te puedes resistir.

Foto: Instagram @inningsfest

¡Encuentras delicias para todos los gustos! Desde lo más jugoso para los carnívoros, hasta opciones ricas sin gluten, veganas y vegetarianas. El chiste es que todo el mundo se la pase bien en el Innings Festival!

¡Compra tus boletos!

¿Ya te convenció el line-up salpicado de MLB? Tal vez sea hora de ir comprando los boletos. Así está la cosa: el abono de dos días ronda los $275 dólares. Además, hay opciones platino, vip, cabañas y toda la cosa por si quisieras elevar la experiencia.

Foto: Instagram @inningsfest

En este enlace encontrarás más información sobre los paquetes disponibles. Lo que sí te podemos decir es que hay planes de pago desde $25 dolaritos. ¡Así nadie se queda fuera del Innings Festival 2025!

