La aclamada estrella del dance-pop, Kim Petras, ha emocionado a sus fans al anunciar su próxima gira mundial titulada ‘Feed The Beast’, en apoyo a su esperado álbum debut del mismo nombre.

La gira de 34 fechas incluirá paradas en los Estados Unidos en Austin, Miami, California y más ciudades. Los seguidores tendrán la oportunidad de obtener acceso anticipado a la preventa de boletos al adquirir su nuevo álbum.

¡Prepárate para disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes de Kim Petras hasta ahora! Un show que, además de Los Ángeles y varias ciudades del país, también pasará por Londres, París y Berlín.

Además la gira viene con una sorpresa, el lanzamiento de su álbum debut ‘Feed The Beast‘ con una presentación en vivo en el programa TODAY de NBC como parte de la serie de conciertos de Citi Concert Series.

El álbum contará con los sencillos ya lanzados, como ‘Brrr’, ‘Unholy’ junto a Sam Smith y ‘Alone’ con Nicki Minaj. Además, la estrella del alt-pop BANKS también colabora en el disco. ¡Ya queremos escucharlo en Los Ángeles!

Kim Petras en Los Ángeles y varias ciudades del mundo

¡No te pierdas la gira mundial de Kim Petras con su increíble espectáculo! El show de Kim Petras en Los Ángeles está programado para el 1 de noviembre y el recinto que cobijará este gran concierto será el YouTube Theater, localizado en 1011 Stadium Dr, Inglewood, California.

A continuación, puedes encontrar la lista completa de fechas de la gira ‘Feed The Beast’:

SEPTIEMBRE

27 – Austin, TX – Moody Amphitheater

30 – Miami, FL – FPL Solar Amphitheater

OCTUBRE

1 – Orlando, FL – Addition Financial Arena

4 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

7 – Boston, MA – MGM Music Hall en Fenway

9 – Brooklyn, NY – Brooklyn Mirage

12 – Washington, D.C. – The Anthem

13 – Filadelfia, PA – The Mann Center

16 – Toronto, ON – Coca-Cola Coliseum

18 – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom

19 – Minneapolis, MN – The Armory

23 – Seattle, WA – Teatro WAMU

26 – Vancouver, BC – PNE Forum

27 – Portland, OR – Veterans Memorial Coliseum

29 – San Francisco, CA – Bill Graham Civic Auditorium

NOVIEMBRE

1 – Los Ángeles, CA – YouTube Theater

8 – Denver, CO – Fillmore Auditorium

11 – Nashville, TN – Municipal Auditorium

13 – Dallas, TX – South Side Ballroom

14 – Houston, TX – 713 Music Hall

21 – Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

22 – San Diego, CA – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

FEBRERO 2024

13 – Birmingham, Reino Unido – O2 Academy Birmingham

15 – Glasgow, Reino Unido – O2 Academy Glasgow

16 – Manchester, Reino Unido – O2 Victoria Warehouse

19 – Londres, Reino Unido – Eventim Apollo

24 – Bruselas, Bélgica – Ancienne Belgique

25 – París, Francia – L’Olympia

27 – Colonia, Alemania – Palladium

28 – Ámsterdam, Países Bajos – AFAS Live

MARZO

1 – Berlín, Alemania – Columbiahalle

2 – Varsovia, Polonia – EXPO XXI

4 – Múnich, Alemania – Zenith

5 – Milán, Italia – Fabrique