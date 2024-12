¡Sumemos otro show imperdible a la agenda de conciertos y festivales del 2025! Kendrick Lamar y SZA están listos para darnos una gira que, seguramente, pasará a la historia: ¡Grand National Tour!

Kendrick Lamar y SZA, dos nominados a los Premios Grammy 2024, visitarán los mejores estadios de Norteamérica, ¡y tenemos que estar ahí! Esto es todo lo que sabemos.

Kendrick Lamar y SZA: ¡Superestrellas del 2024!

Apenas hace un par de semanas Kendrick Lamar nos sorprendió con el lanzamiento del nuevo álbum GNX. Luego de “ganar la batalla contra Drake” y compartir con el mundo tremenda rola como Not Like Us, que ya se convirtió en himno.

Foto: Pitchfork

¡Pero eso no es todo! También recibió varias nominaciones a los Premios Grammy, en categorías como Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Rap, Canción Rap y Video Musical. ¡Bravo, Kendrick Lamar!

Además del Grand National Tour al lado de SZA en 2025, recordemos que Kendrick Lamar también será la gran estrella del Super Bowl LIX. ¡Ya queremos que sea febrero!

Foto: Getty Images

¿Y qué hay de SZA? Nuestra querida Solána Imani lanzó el álbum SOS hace dos años. Sin embargo, alcanzó tal perfección que entró a la lista de los mejores 100 álbumes de Apple Music.

Y si de Premios Grammy hablamos, SZA tiene nominaciones en las categorías de Interpretación R&B y Canción R&B por Saturn. El single que estrenó a principios de año y arrasó con los charts musicales. ¡Aplausos de pie!

¡Kendrick Lamar y SZA visitarán los mejores estadios de EE.UU.!

Ahora estas dos grandes estrellas, Kendrick Lamar y SZA, están más que listos para derrochar talento con el Grand National Tour por 19 grandes estadios de Norte América. ¿En dónde los veremos?

Foto: Live Nation

Abril

19 – Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium

23 – Houston, TX – NRG Stadium

26 – Arlington, TX – AT&T Stadium

29 – Atlanta, GA – Mercedes Benz Stadium

Mayo

03 – Charlotte, NC – Bank of America Stadium

05 – Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

08 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

09 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

12 – Foxborough, MA – Gillette Stadium

17 – Seattle, WA – Lumen Field

21 – Los Angeles, CA – SoFi Stadium

23 – Los Angeles, CA – SoFi Stadium

27 – Glendale, AZ – State Farm Stadium

29 – San Francisco, CA – Oracle Park

31 – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Junio

04 – St. Louis, MO – The Dome at America’s Center

06 – Chicago, IL – Soldier Field

10 – Detroit, MI – Ford Field

12 – Toronto, ON – Rogers Centre

16 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

18 – Washington, DC – Northwest Stadium

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Grand National Tour?

¡Correee! Los boletos para el Grand National Tour de Kendrick Lamar y SZA ya están a la venta para los usuarios de tarjeta VISA Cash App. ¿Y si no tienes ese beneficio?

Foto: Lester Cohen

La venta general para ver a Kendrick Lamar y SZA será este viernes 6 de diciembre a las 10 am, hora local. Entra en a grandnationaltour.com, elige la fecha que te interesa, ¡y compra tus boletos!

