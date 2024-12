Lo que necesitas saber: "Not Like Us" es el temazo que Kendrick Lamar le dedicó a Drake y de plano es una de las mejores canciones del 2024. Acá les contamos por qué.

Definitivamente, el 2024 lo recordaremos como un gran año para la música, pues a lo largo de los 12 meses aparecieron canciones que nos recordarán esta época de nuestras vidas. Y sin duda, en el top de esos rolones debe estar sí o sí el buen Kendrick Lamar con “Not Like Us”.

Para nadie es un secreto que este temazo del rapero de Compton fue un trancazo en todo el planeta desde que lo lanzó el 4 de mayo de 2024. Sin embargo, más allá de la situación en la que surgió la canción, alrededor de la misma y fuera del contexto musical, ha dejado un enorme impacto del que casi no se está hablando.

Kendrick Lamar en el halftime show del Super Bowl / Foto: Getty Images

Y ahora, con los conteos de las canciones más escuchadas del 2024, no debe ser una sorpresa que “Not Like Us” de Kendrick Lamar esté en los primeros lugares. Pero, ¿por qué es una de las mejores rolas del año? Bueno, pues acá les dejamos unos puntos para entender su relevancia y el por qué aparece en un montón de conteos.

Recordemos que Kendrick Lamar será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2025.

El beef de Kendrick Lamar contra Drake que nos dio “Not Like Us”

Tenemos que arrancar con la razón más obvia por la que “Not Like Us”, pues el motivo principal por el que la rompió durísimo fue porque se convirtió en el brutality que Kendrick Lamar le aplicó a Drake con esta rola, luego de una batalla de diss tracks que nos tuvo al pendiente viendo la bronca entre estos raperos en plataformas de streaming.

Esta fue la tercera canción de K-Dot le dedicó al llamado Champagne Papi en un periodo de 36 horas y un día después de que el canadiense le tirar al de Compton con “Family Matters”. Y aunque Lamar ya había dicho cosas fuertes sobre el artista originario de Toronto en “Euphoria”, “6:16 in LA” y “Meet the Grahams”, no se compara con los factos que le aventó en esta rola.

Drake se metió en una bronca musical y personal con Kendrick Lamar /Foto: Getty Images

En “Not Like Us”, Kendrick Lamar continúa y agrava sus declaraciones contra Drake y su compañía discográfica OVO Sound, pues lo acusa de ser un pedófilo y de conducta sexual inapropiada junto a sus guardaespaldas y otros raperos de su sello. Pero no solo eso, Kung-fu Kenny también lo culpa de apropiación cultural, ya que considera que explota a artistas de Atlanta como Future, Lil Baby, 21 Savage y otros para tener “credibilidad callejera” y ganar dinero.

Por si esto no fuera suficiente, K-Dot aprovechó para criticar al de Toronto por supuestamente tener relaciones con la pareja de Lil Wayne, además de mencionar las broncas que tuvo con otros como J. Cole e incluso Serena Williams. Kendrick no se guardó nada y sacó todo lo que tenía en contra del Champagne Papi.

Kendrick Lamar señala a Drake por hacer letras vacías y canciones populares, pero tomando elementos de raperos que realmente crecieron en el barrio. Foto: Getty Images

Fueron precisamente las rimas de Kendrick Lamar, la base producida por Mustard y la tiradera a Drake lo que hizo que en un inicio, “Not Like Us” se convirtiera en un hitazo. Tras su lanzamiento, la rola conquistó un montón de récords en Spotify y Billboard, además que aparecer en los primeros puestos de las listas de popularidad en Australia, Canadá y varios países europeos.

Sin embargo, para muchos, lo más importante de esta rola fue que se convirtió en el KO que noqueó a Drake y confirmaba la victoria de Kendrick en toda esta disputa que duró varias semanas. Más allá del beef entre dos de los raperos más famosos de la actualidad, este es un rolón y uno de los mejores diss tracks de todos los tiempos.

El video de la rola nos recordó la relevancia de K-Dot para el rap y su comunidad

Por si no fuera suficiente dejar a Drake contra las cuerdas, Kendrick Lamar decidió sacar un videoclip impresionante para “Not Like Us”, dirigido por el propio Kung-fu Kenny junto a Dave Free. En este visual aparece el rapero recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de su ciudad natal, Compton, acompañado de personas originaria de en este icónico barrio.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Kendrick contó con un montón de invitados especiales de Los Ángeles, entre los que destacan musicazos del tamaño de Thundercat, Steve Lacy, Roddy Ritch, Jay Rock, Schoolboy Q, Anthony “Top Dawg” Tiffith, Terrence “Punch” Henderson, así como los propios Mustard y Free.

Kendrick Lamar en el video de “Not Like Us”//Foto: PGLang/YouTube.

Ya para rematar, Kendrick Lamar agregó un par de puntadas en alusión a Drake y a su entorno en el videoclip de “Not Like Us”, como una piñata en forma de búho (que obvio tiene que ver con OVO Sound), una parodia de la portada de Dark Lane Demo Tapes y claro, varias referencias deportivas canadienses que el de Compton utilizó contra el originario de Toronto (por acá les contamos más al respecto).

Por último pero no menos importante, dentro del video hay un cameo de la familia de Kendrick, específicamente de su pareja Whitney Alford y sus dos hijos, dejando claro que lo que dijo el Champagne Papi sobre el supuesto abuso de Lamar es falso y que tanto él como la gente que quiere estaban más unidos que nunca.

Al igual que la propia canción, el video de “Not Like Us” rápidamente se convirtió en un clásico instantáneo que no solo nos mostró la grandeza cultural de Compton al mundo, también nos recordó lo auténtico y clave que es Kendrick Lamar no solo para su comunidad, también para la historia del rap.

Una vez más, Kendrick se lució con las rimas de esta canción

Más allá de la bronca que dio como resultado “Not Like Us”, la prensa especializada elogió una vez a Kendrick Lamar por el talento natural que tiene para componer rimas mordaces e ingeniosas (que prácticamente acabaron con Drake) y por la brutal interpretación vocal que nos entregó en esta canción específicamente, pues cada palabra se siente como un golpe macizo para su contrincante.

No solo la crítica le tiró flores a las letras de K-Dot, incluso figuras inesperadas de la industria musical, entre ellos Harvey Mason Jr. –ni más ni menos que el director ejecutivo de la Academia de la Grabación– que elogió el arte que Lamar plasmó en la canción. Sin embargo, eso no fue lo único por lo que Kendrick recibió aplausos.

Kendrick Lamar en el halftime show del Super Bowl / Foto: Getty Images

Algunos señalaron que el momento del lanzamiento de “Not Like Us” y el contenido de la canción, fueron una estrategia efectiva de Kendrick Lamar y su equipo para capturar el espíritu del momento en el que se encontraban antes de que todo el público se cansara de la disputa con Drake. Y vaya que esto es muy cierto, pues la sacó en el timing perfecto para contestarle al rapero de Toronto y tomar la delantera en la bronca.

Aunque quizá lo más importante de este rolón fue que varios periodistas la describieron como una pieza que resaltó el aporte cultural de la Costa Oeste al mundo y una de las pistas de oposición que se han hecho en la historia de la música.

“Not Like Us” fue parte importante de las elecciones en Estados Unidos

Otra de las claves por las que “Not Like Us” sonó durísimo, al menos en Estados Unidos, fue que la canción formó parte de las elecciones presidenciales de 2024 en dicho país. Para que se den una idea, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, usó la rola para su campaña e incluso convirtió el coro en una metáfora política para criticar al presidente Donald Trump y al Partido Republicano.

Incluso hay quienes dicen que la canción influyó en un cambio en el mensaje de que Harris quería transmitir, sobre todo al público joven. También mencionan que la rola de K-Dot fue importante para que sus oponentes dejaran de cuestionar la ascendencia mestiza de Kamala. Aunque no solo la utilizaron en el país vecino, en Kenia también tomaron el tema como un himno de protesta contra el Proyecto de Ley de Finanzas en dicho país.

Kamala Harris utilizó “Not Like Us” en su campaña por la presidencia de Estados Unidos/ Foto: Getty Images

El diss track de Kendrick Lamar trascendió más allá de la industria musical

Por último pero no menos importante, la trascendencia cultural que tuvo “Not Like Us” es la última razón por la que consideramos que esta canción de Kendrick Lamar es una de las mejores del 2024. Y es que la rola abrió una enorme conversación basada en la apropiación cultural y la raza, lo cual convirtió el rapero de Compton en una figura atractiva para las generaciones Z y Alfa.

Si bien el mensaje de esta rola puede parecer un ataque a la identidad de Drake, muchos consideran que la letra es una manifestación en contra de aquellos que alejaron de sus raíces afrodescendientes al hip-hop pero siguen explotando la herencia de esta comunidad. En pocas palabras, más allá de la bronca, la canción de K-Dot sirvió para debatir sobre estos temas que siguen incomodando.

“Not Like Us” se convirtió en un clásico instantáneo de Kendrick Lamar, el cual es respetado por muchos artistas, pues Janet Jackson, Megan Thee Stallion, T-Pain y muchos más han covereado esta canción. Eso sin contar que también se puede escuchar en partidos de ligas como la NFL, NBA, MLB y la MLS la han tomado como un himno deportivo, e incluso la Selección Nacional de Basquetbol de Estados Unidos la usó durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

En conclusión, esta canción es definitivamente una de las mejores del año porque, independientemente de la bronca con Drake y la polémica que hubo entre él y el rapero de Compton, la rola de K-Dot terminó siendo más importante que el chisme, pues influyó a otros sectores de la población y nos puso a pensar en temas que deberían estar en la conversación pública.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado