¡Prepara la cartera! La agenda de conciertos en Los Ángeles para septiembre está atascada por donde la veas; desde iconos de décadas pasadas hasta nuevas promesas de varios géneros. ¿A cuál te vas a lanzar?

Earth, Wind & Fire and Chicago

¿Imaginas cantar September en mero septiembre? Esta banda legendaria de los años 70 saltó a la fama por tremendos rolones como Boogie Wonderland, Let’s Groove, Fantasy, entre otros. ¡Ahora nos regresarán a una de las mejores épocas musicales en un gran concierto en Los Ángeles! ¿Lo más emocionante? Vienen acompañados de sus compas contemporáneos, Chicago.

Fecha: 6 de septiembre | Hora: 7:30pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Clairo

Este año Clairo lanzó el álbum Charm, ¡un material con el que presumió una madurez musical digna de admirarse! —Aquí te contamos más—. El Charm Tour correrá por Estados Unidos, con varios conciertos en Los Ángeles, debido a la gran demanda. ¿Te quedarás sin verla en uno de sus mejores momentos?

Foto: Especial

Fecha: 6, 7, 8, 10 y 11 de septiembre | Hora: 8:30pm | Lugar: The Fonda Theatre | Más información.

Ringo Starr and His All Starr Band

¡Septiembre es el mes para ver al baterista de The Beatles luciéndose en un concierto en Los Ángeles! El buen Ringo presumirá los éxitos de sus EP más recientes; Crooked Boy y Rewind Forward por todo Estados Unidos luego de girar por México, Canadá y otras partes del mundo.

Fecha: 8 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Greek Theatre | Más información.

Gracie Abrams

Una de las promesas del pop actual tendrá una serie de conciertos en Los Ángeles para celebrar el The Secret of Us Tour con la compañía de Role Model para abrir los shows. Si todavía no la conoces corre a escuchar I Love You, I’m Sorry, uno de sus más grandes éxitos del momento.

Foto: Instagram @gracieabrams

Fecha: 9, 11, 12 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Greek Theatre | Más información.

Wallows

La banda formada por el actor Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston está sonando con todo en el Model Tour. Además, este trío ya toca en los recintos más importantes del país; desde el Madison Square Garden en Nueva York hasta el Kia Forum para el concierto en Los Ángeles. ¿Qué nos espera? Acá una probadita:

Fecha: 12 de septiembre | Hora: 7:30pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Slipknot

¡El metal no podía faltar en la lista de conciertos en Los Ángeles de este mes! Esta bandota está celebrando 25 largos años de trayectoria, más de dos décadas desde que lanzaron su increíble álbum debut. ¿Recuerdas la primera vez que los escuchaste? :’) ¡Prepárate para revivir aquellos buenos tiempos!

Foto: Instagram @slipknot

Fecha: 13, 14 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Intuit Dome | Más información.

Green Day

El mes de conciertos en Los Ángeles se pondrá cada vez más bueno con Billie Joe Armstrong y compañía en el siempre magnífico SoFi Stadium. Ahora sí que, ¡despiértenos antes de que acabe septiembre! ¡Y agárrate! Que traen actos imperdibles como teloneros: The Smashing Pumpkins, The Linda Lindas y Rancid. ¡Fiestota garantizada!

Fecha: 14 de septiembre | Hora: 5:30pm | Lugar: SoFi Stadium | Más información.

Pulp

Te advertimos que esto sólo se pondría mejor… Jarvis Cocker y su séquito de leyendas del britpop arrancarán el tour por Norteamérica en Chicago, luego se irán a Toronto, Nueva York, San Francisco y aterrizarán a tiempo para los conciertos en Los Ángeles. ¡Este par de shows promete ser histórico!

Foto: Instagram @welovepulp

Fecha: 18 y 19 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Future Islands

A principios de este año estrenaron el álbum People Who Aren’t There Anymore, con rolas interesantes como The Tower, King of Sweden y Say Goodbye. Además del ritmazo que siempre se cargan, traen una estética minimalista pero cool que vale la pena reconocer. ¡Ya queremos ver la merch para el concierto en Los Ángeles!

Fecha: 18 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Shrine Auditorium | Más información.

Two Door Cinema Club

¡Irlanda presente en la agenda de conciertos en Los Ángeles! El bailongo se pondrá bueno con los últimos shows de la banda en Norteamérica para cerrar el año. ¡Así que ponte abusado con los boletos si todavía no los tienes! Prometen shows en vivo inolvidables y lecciones de golf.

Foto: Instagram @twodoorcinemaclub

Fecha: 19 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Youtube Theater | Más información.

Peter Hook & The Light

Uno de los ex miembros de dos bandas icónicas, como lo fue Joy Division y lo es New Order, claro que sabe cómo ponernos a bailar. ¡Y el concierto en Los Ángeles no será la excepción! Hace una semana vimos al querido Peter en la Ciudad de México y no hay mucho más que decir: ¡Por nada del mundo te pierdas esta experiencia!

Fecha: 20 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Faye Webster

El estilo único —y gracioso— de Faye Webster es una bocanada de aire fresco para quienes buscan un show más relax para pasarla a gusto entre semana. Este año brilló al máximo en Coachella y ahora cerrará el 2024 con otro concierto en Los Ángeles para recitar lo mejor del álbum Underdressed at the Symphony.

Fecha: 25 de septiembre | Hora: 8:30pm | Lugar: Greek Theatre | Más información.

Fontaines D.C.

¿Qué sería de esta lista de conciertos en Los Ángeles sin un poco de Grian Chatten y compañía? Hace unas semanas lanzaron el álbum Romance, “el más accesible de su repertorio”, dijo Apple Music. Y eso lo comprobamos con varios cambios de sonido más que evidentes. ¿Qué dijeron ellos al respecto? ¡Aquí te contamos!

Foto: Instagram @fontainesband

Fecha: 26 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Molotov w/ Maldita Vecindad

¿Alguna vez se imaginaron este combo en un mismo concierto en Los Ángeles? Dos de las bandas más icónicas de México preparan una noche inolvidable para todos los paisanos en California. ¡Vete con tiempo y energía! Que indudablemente fiestearán como sólo los mexas saben hacerlo.

Fecha: 26 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Shrine Expo Hall | Más información.

L’Impératrice

Cerraremos el mes de conciertos en Los Ángeles con el pop francés de Charles de Boisseguin y compañía. En junio estrenaron el álbum Pulsar, con diez canciones y algunas colaboraciones que quedaron perfectas para cantar, bailar y despedir septiembre como se debe.

Foto: Instagram @l.imperatrice

Fecha: 27 de septiembre | Hora: 9:00pm | Lugar: Shrine Expo Hall | Más información.

