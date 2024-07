Lo que necesitas saber: Clairo ha vuelto con Charm, un disco que nos muestra una faceta más madura y con una producción que explora nuevos sonidos y texturas.

Clairo, la conmovedora cantautora de pop , ha vuelto con Charm, un disco que nos muestra una faceta más madura y con una producción que explora nuevos sonidos y texturas. En producción, se suma Leon Michels, el genio detrás de El Michels Affair, músico en giras de The Black Keys e integrante de The Arcs. Para entender el sonido de Charm, basta con ver las producciones de Michels, que ha trabajado en discos de Norah Jones, Chicano Batman y Hanni El Khaatib.

Claire Cottrill irrumpió en la escena musical en 2017 con su canción “Pretty Girl”, que se volvió viral por mostrar un sonido de bedroom pop en el que destacaba que Clairo se encargaba de componer, grabar y producir. Su primer EP diary 001, mostró un estilo melancólico y con letras sinceras pero llegadoras.

Charm mantiene la esencia de Clairo adaptada a un formato de soft rock con guiños a otros géneros

La fórmula ideal de una cantautora que se establece como voz de su generación

Charm es como un viaje emocional a través de melodías pegadizas, letras sinceras y una producción impecable a cargo de Clairo y Michels. Desde el primer sencillo “Sexy To Someone”, Clairo nos dejó claro que este disco iba a ser diferente, con ritmos más acelerados y la inclusión de nuevos sonidos.

Canciones como “Sofia” y “Juna” son pura energía pop, mientras que “Terrapin” y “Glory of the Snow” nos muestran un lado más introspectivo y vulnerable. Es inevitable imaginar el show de Clairo en el Corona Capital con estas rolas, y anticipamos una presentación imperdible en el primer día de un festival que ha apostado por propuestas de géneros diversos.

La voz suave de Clairo sigue siendo la protagonista de todo el álbum. Con sensación de ser susurros directo de sus sentimientos, se mantiene dulce y a veces melancólica, y ahora exploró mucho más la idea de manifestarla en capas, como en la excelente “Thank You”.

Desde una sensación de calma, Clairo da golpes sentimentales fuertes al decir: “Sometimes I wonder if you were the one (…) ‘Cause when I met you, I knew it

I’d thank you for your time.”

Nuevos elementos que muestran que los mensajes de Clairo no pierden vigencia y emoción

Aunque la producción es más elaborada que en sus trabajos anteriores, nunca llega a opacar la idea original de Clairo, que a raíz de letras excepcionales logra tocar fibras sensibles en temas sobre el amor, desamor, la pérdida y la resignación. Ideal para corazones rotos que busquen nuevos temas para dedicar.

Charm es un disco con una dinámica fenomenal, que te hará bailar, cantar y busca motivar la reflexión sobre lo que nos dice Claire. Clairo ha demostrado que puede evolucionar sin perder su autenticidad, y eso es algo que siempre celebraremos. Si eres fan de Clairo desde sus inicios o si apenas la estás descubriendo, este disco te va a encantar, previo a su visita a nuestro país en noviembre de este año.

La aventura de este disco llevó a Clairo a explorar funk y rhythm & blues, algo que funciona muy bien con una aproximación lírica más madura emocionalmente, en la que Claire relata momentos difíciles de una manera natural y en paz.

Para celebrar el lanzamiento de Charm, Clairo lanzó muchas ediciones distintas de este discazo, que fue lanzado en la disquera de Michels, Big Crown, y pueden conseguir por acá. Clairo viene a nuestro país para el Corona Capital 2024, toda la información del festival la encuentran aquí.

Publicado originalmente en Sopitas.com.

Relacionado