Septiembre se dejó caer con varios conciertos en Houston que seguramente no querrás perderte. ¿Romper el cochinito o aplicar el tarjetazo? Ese será el verdadero dilema… ¡Queremos verte ahí!

Twenty One Pilots

The Clancy World Tour sigue rondando por Estados Unidos y, ¡ahora es tiempo de que Tyler Joseph y Josh Dun traigan el concierto a Houston! Recordemos que en mayo de 2024 lanzaron Clancy, un álbum que definitivamente definió lo que resta del año.

Foto: Instagram @twentyonepilots

Fecha: 4 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Toyota Center | Más información.

Childish Gambino

El cantautor californiano está presumiendo con el mundo el Bando Stone and The New World, un álbum que llegó en julio de 2024 para revivir el pop. Lo más cool es que, para el concierto en Houston, estará acompañado por Willow Smith y su prometedora carrera. ¿A qué sonará este combo en vivo?

Fecha: 8 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Toyota Center | Más información.

Mitski

Esta reina sigue a rienda suelta con el Summer Tour 2024, tras el lanzamiento de The Land is Inhospitable and So Are We el año pasado. ¿Por qué será especial el concierto en Houston? Nada más y nada menos por la compañía: ¡Arlo Parks! ¡Otro dúo imperdible!

Foto: Instagram @mitskileaks

Fecha: 10 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Smart Financial Centre | Más información.

Peter Hook & The Light

El ex-miembro de Joy División y New Order llegará a conquistar el sur de Estados Unidos con un concierto en Houston! En el repertorio no faltan las rolas de estas dos bandas legendarias, así que si eres fan, corre por tu boleto porque todavía alcanzas.

Fecha: 13 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: House of Blues | Más información.

Cigarettes After Sex

¿Te imaginas unas lágrimas reflejadas en una bola disco? Esta banda texana describe así la energía de lo que será su próximo concierto en Houston. ¡Ojo! Que vienen con su último single bajo el brazo: Tejano Blue y el EP X’s, del que se desprenden varias joyitas.

Foto: Instagram @cigsaftersex

Fecha: 18 de septiembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Toyota Center | Más información.

Cuco

¡Uno de los paisanos más prominentes se sumará a la agenda de conciertos en Houston! La música de Cuco es una bocanada de aire fresco, original y pegajozo para una noche irrepetible. ¿Lo mejor? Las entradas cuestan de $40 a $45 dólares. ¡Una ganga para este showzaso!

Fecha: 27 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: White Oak Music Hall Lawn | Más información.

Clairo

¡Llegó la hora del Charm Tour! Clairo arrancará la gira en Texas y por supuesto que no podía faltar un concierto en Houston para deleitarnos con su material discográfico más nuevo. ¡Ojo! Que los boletos empiezan desde los $70 dólares, nada caro para ver a una de las chicas pop del momento,

Foto: Apple Music

Fecha: 28 de septiembre | Hora: 6:00pm | Lugar: White Oak Music Hall Lawn | Más información.

Weezer

¡Por fin! A principios de año te contamos que Weezer estaba preparando una gira tremenda para celebrar los 30 añotes del Blue Album, su joya debut. El tiempo pasó más rápido de lo que pensamos y ahora estamos a nada del concierto en Houston. Recuerda que traen invitadazos: The Flaming Lips y Dinosaur Jr.

Fecha: 28 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Toyota Center | Más información.

Sum 41

Para finalizar el mes de conciertos en Houston llegará una banda de nuestra adolescencia. El pop punk canadiense le dará ese toque especial al fin de mes, el cual seguramente cerraremos cantando a todo pulmón. ¿Te unes? ¡Traen nuevo álbum! Corre a escuchar Heaven:x:Hell.

Foto Instagram @sum41

Fecha: 29 de septiembre | Hora: 7:00pm | Lugar: 713 Music Hall | Más información.

