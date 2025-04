Y así, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos al cuarto mes del 2025. ¿Qué nos depara el destino? ¡Los mejores conciertos en Los Ángeles! Desde k-pop, metal, rock, pop en español, reggaetón, ¡y más! Échale ojo a la agenda:

j-hope

Si algo nos regaló BTS, la bada de k-pop más famosa del momento, fue a verdaderos talentos que ahora brillan en solitario. El tour HOPE ON THE STAGE es de los más codiciados en el mundo, ¡y no podía faltar el concierto en California! Eso sí, prepara el tarjetazo porque los boletos rondan los más de $100 dólares.

Foto: Instagram @uarmyhope

Fecha: 4 y 6 de abril | Hora: 8:00pm | Lugar: BMO Stadium | Más información.

The Linda Lindas

Cuatro jóvenes mujeres cargan en la espalda el poder de revivir al rock punk con letras de crítica social. Si no las has escuchado, ¡es tu momento! Algunas de sus influencias más claras son Bikini Kill, Paramore, Red Hot Chili Peppers, Yeah Yeah Yeahs y más. ¡Les espera un gran concierto en Los Ángeles!

Fecha: 5 de abril | Hora: 7:00pm | Lugar: The Novo by Microsoft | Más información.

Movements y Citizen

El año pasado te contamos sobre la gran gira en conjunto que estas dos bandotas estaban preparando. Entonces se veía lejano, ¡pero llegó la hora! Por menos de $70 dólares serás parte de del mejor concierto en Los Ángeles para la escena indie. ¿Te vemos ahí?

Foto: Instagram @movementsofficial

Fecha: 6 de abril | Hora: 6:30pm | Lugar: The Torch at LA Coliseum | Más información.

Bullet for My Valentine

Los amantes del metal siguen de fiesta por el 20 aniversario del álbum The Poison, con el que esta bandota nos conquistó. Este año se unirán a Trivium para un tour en conjunto: The Poisoned Ascendancy Tour 2025. ¡Y están preparando un concierto en Los Ángeles súper especial!

Fecha: 11 de abril | Hora: 7:00pm | Lugar: The Torch at LA Coliseum | Más información.

AC/DC

Alguna vez creímos imposible que esto pasara, pero se logró: ¡AC/DC se rifará un concierto en Los Ángeles! No sabemos si esto vuelva a pasar más adelante, así que es momento de aprovechar que todavía hay boletos disponibles. El combo ganador se armará con The Pretty Reckless como acto abridor.

Foto: Michael Tran/FilmMagic

Fecha: 18 de abril | Hora: 7:00pm | Lugar: Rose Bowl | Más información.

Deafheaven

¡Estamos de estreno! Esta bandota que fusiona el rock y el metal en rolas exquisitas estrenó Lonely People With Power el pasado viernes, una joya de álbum con 12 canciones que en vivo seguramente serán otra cosa. Además, Gatecreeper y Trauma Ray los acompañan como teloneros en el concierto en Los Ángeles!

Fecha: 19 de abril | Hora: 7:00pm | Lugar: The Belasco | Más información.

Kim Gordon

La estrella de Sonic Youth lanzó tremendo álbum el año pasado: The Collective. Éxitos como I’m A Man y BYE BYE nos transportan automáticamente a esas bellas épocas de cuando estaba en la banda, ¡y estamos listos para vivirlo en un concierto en Los Ángeles! ¿Lo mejor? ¡Encuentras boletos desde $50 dólares!

Foto: Jana Legler

Fecha: 24 de abril | Hora: 7:00pm | Lugar: The Belasco | Más información.

Ximena Sariñana

¡El talentazo mexicano brillará con un súper concierto en Los Ángeles! Desde las rolas del álbum Amor Adolescente, ¿Dónde Bailarán las Niñas?, No todo lo puedes dar y las nuevas regrabadas de Amar te Duele sonarán para que todo el público cante al unísono. ¡No faltes!

Fecha: 25 de abril | Hora: 9:00pm | Lugar: El Rey Theatre | Más información.

Rauw Alejandro

¡El flow boricua no podía faltar en la agenda de conciertos en Los Ángeles! El Cosa Nuestra World Tour llegará a Los Ángeles con sorpresas bajo el brazo con el nuevo material discográfico que viene en camino. ¿Te lo vas a perder?

Foto: Instagram @rauwalejandro

Fecha: 25, 26 y 27 de abril | Hora: 8:00pm | Lugar: Intuit Dome | Más información.

Beyoncé

¡El mes de conciertos en Los Ángeles cierra a lo grande con Queen B en el gran SoFi Stadium! El Cowboy Carter Tour es uno de los más increíbles si hablamos de producción, así que alista tu sombrero para darle vueltas en el aire mientras suena Texas Hold’em!

Fecha: 28 de abril | Hora: 7:00pm | Lugar: SoFi Stadium | Más información.

