¡SOR-PRE-SA! Luego de más de 20 años los Sex Pistols están de vuelta para una exitosa gira por Norteamérica. ¡Así como lo lees! Eso sí, hay que aclarar que se trata de la nueva versión de los “Pistols”.

Es decir, la guitarra de Steve Jones, la batería de Paul Cook y el bajo del buen Glen Matlock. ¿Y el vocalista invitadazo para los conciertos de los Sex Pistols? ¡Frank Carter! Sí, el mismo de Gallows, Pure Love y Frank Carter & the Rattlesnakes.

Foto: AP

¿Cómo estará la gira de los Sex Pistols por Norteamérica?

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, la gira de los Sex Pistols está lista para despegar en Dallas el 16 de septiembre de 2025. Luego de visitar otros continentes como Europa, Asia y Oceanía.

La idea del tour es que los Sex Pistols y Frank Carter interpreten en vivo el álbum Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, ¡de principio a fin! Checa las fechas completas del tour:

16 de septiembre – Dallas, TX – Longhorn Ballroom

23 de septiembre – Washington, D.C. – Club

26 de septiembre – Filadelfia, PA – The Fillmore Philadelphia

30 de septiembre – Montreal, QC – Mtelus

1 de octubre – Toronto, ON – History

3 de octubre – Cleveland, OH – Agora Theatre and Ballroom

4 de octubre – Detroit, MI – The Fillmore

7 de octubre – Minneapolis, MN – The Fillmore Minneapolis

10 de octubre – Denver, CO – The Mission Ballroom

13 de octubre – Seattle, WA – Showbox SoDo

15 de octubre – San Francisco, CA – The Warfield

16 de octubre – Los Ángeles, CA – Hollywood Palladium

¡Habrá más fechas!

Hasta el momento sólo tenemos 12 fechas confirmadas para el tour por Norteamérica de los Sex Pistols. ¡Pero no te agüites! Pronto anunciarán más fechas y ciudades para revivir el punk en Estados Unidos.

Foto: AP

Frank Carter le dijo a AP que “todo el mundo necesita a esta manda ahora mismo”. Aseguró, además, que Estados Unidos está pidiendo a gritos una banda tan legendaria como los Sex Pistols. Sí, especialmente en la era de Trump.

Recordemos que, los Sex Pistols, son expertos en no callarse nada e ir contra el sistema. ¡Alguna vez hasta protestaron contra la entonces reina Isabel! La banda aseguró que sus shows serán un lugar seguro para liberar toda esa frustración.

¿Cómo comprar boletos?

Ya te la sabes, ¡lo primerito es registrarte para que alcances boletos! Entra a este enlace, selecciona la fecha que te interesa y luego pícale en “Sign Up”. Luego decide: ¿preventa o venta general?

Foto: Instagram @frankcarter23

La primera será el jueves 1º de abril a las 10:00am PT. La venta general será hasta el viernes 4 de abril a la misma hora. Son los icónicos Sex Pistols, así que se espera que los boletos vuelen en minutos. ¡Ponte trucha!

Si decides comprar en la preventa debes hacer clic en “Artist Presale. Sign Up”. Después ingresar tu nombre, apellido, correo electrónico y número telefónico. Luego te llegará un código que tendrás que ingresar en la misma página. ¡Y listo!

Antes del gran día te llegará un recordatorio para que compres los boletos y veas este año a los Sex Pistols con Frank Carter. ¿Quieres otra pizca de emoción? Steve Jones no descartó nueva música de la banda en un futuro. ¡Crucemos los dedos!

Recomendamos: Pulp y LCD Soundsystem: ¿Cómo comprar boletos para el Hollywood Bowl?





Relacionado