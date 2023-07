Victor Wembanyama es la máxima sensación de la NBA en estos días. El jugador de 19 años de edad y más de dos metros de altura es la más reciente adquisición de los San Antonio Spurs para la siguiente temporada. AQUÍ te contamos más de él.

Tanta es la fama que tiene ya la “nueva estrella de la NBA” que Britney Spears se emocionó como cualquier fan en cuanto lo vio en el mismo hotel… aunque el encuentro no salió como esperaba. ¿Qué pasó entre las dos estrellas?

Los rumores ya flotaban en el aire: Que si Britney Spears armó escándalo, que si la golpearon en un restaurante… Pero fue hasta ayer en la tarde cuando la diva del pop salió a aclarar el chisme.

Britney Spears aprovechó los más de 50 millones de seguidores que tiene en Twitter para denunciar —sí, denunciar— lo que pasó cuando se atravesó Victor Wembanyama en su camino.

“Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención. Su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud. Casi me tira y me arranca las gafas de la cara”.

-Britney Spears en Twitter