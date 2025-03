¿Sabías que, además del festival When We Were Young, hay otro festival dedicado a la nostalgia del emo y punk en Las Vegas? ¡Estamos hablando del festival Best Friends Forever!

Este año realizarán su segunda edición en el mero Downtown de Las Vegas con las esperadísimas reuniones de grandes bandas. Entre ellas, ¡Minus the Bear! Te contamos todo lo que necesitas saber.

Así estará el festival Best Friends Forever 2025

El Best Friends Forever 2025 se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre: tres días de pura música que nos transportará a nuestra mejor época de la vida. ¡Apúntale bien! Es en el Downtown Las Vegas Events Center.

Foto: Shawn Brackbill

¿Y por qué generó tanta emoción el festival? Nada más y nada menos que por la inesperada reunión de Minus the Bear, la bandota dueña de tremendas rolones como Knights y Pachuca Sunrise, que sonaban entre el 2007 y 2008.

Minus the Bear rompió nuestros corazones en julio de 2018, cuando anunciaron su retiro de los escenarios. Luego de lanzar su último álbum VOIDS. ¿Lo recuerdas? :’)

Sólo tuvieron que pasar siete largos años para que Minus the Bear regresara a nuestras vidas. ¡Gracias Best Friends Forever 2025! Y, por si fuera poca emoción, se echarán de principio a fin el disco Menos el Oso del cual se desprende su más grande éxito.

¿Qué otras bandotas se reunirán en el Best Friends Forever 2025?

¡En el Best Friends Forever 2025 veremos varias ansiadas reuniones que nunca creímos posibles! Además de Minus the Bear, veremos a Texas Is The Reason, Hey Mercedes, Marietta, Empire! ¡Empire! (I Was A Lonely Estate) y Knapsack.

Foto: bestfriendsforeverfest.com

También, después de varios años, disfrutaremos los shows de Elliott, Snowing, These Arms Are Snakes, Rilo Kiley y Kind Of Like Spitting. ¡Y nos esperan más! En el cartel podemos ver que faltan dos bandas por anunciar, una de ellas será headliner.

¡Hagan las apuestas! Lo único agridulce del Best Friends Forever 2025 será el show de despedida para Mineral. ¡Pero estamos listos para despedirlos a lo grande!

Precios y más sobre los boletos del festival

¡Los boletos para el Best Friends Forever 2025 ya están a la venta! Pero no te alarmes, apenas salieron esta mañana. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¡Prepara la cartera!

Foto: Instagram @bestfriendsforeverfest

El pase general de tres días para el Best Friends Forever 2025 está en $249 dólares, sin contar los más de 50 dólares en impuestos. ¿La buena noticia? ¡Los pagos a plazos están disponibles!

Ya si quieres consentirte al máximo en el Best Friends Forever 2025 está el pase VIP de tres días en $349 dólares sin taxes y un pase especial que incluye una fiesta de inauguración el festival, ¡en sólo $385 dólares sin impuestos! ¡Llévele, llévele! Checa más información en este enlace.

