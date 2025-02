El festival When We Were Young 2025 anunció la segunda fecha y esta es tu oportunidad para comprar entradas. ¿Qué lo hace especial este año? Nada más y nada menos que la única reunión de Panic! at the Disco luego de la lamentable separación.

Además, el cartel está lleno de bandotas como PVRIS, blink-182, Weezer, Avril Lavigne, The Used, Simple Plan, Taking Back Sunday y muchas más que le dieron a la época de los años 2000 el mejor de los soundtracks en la historia.

Foto: Instagram @whenwewereyoungfest

Precios del When We Were Young 2025

Antes de soltar el tarjetazo para el When We Were Young 2025, echemos un vistazo a los precios, pues es uno de los festivales más caros en Estados Unidos. Esto, comparándolo con el famoso Lollapalooza en Chicago —$255 dólares por tres días— o el Austin City Limits en Austin, Texas —$355 dólares por tres días—.

Recuerda: ¡El When We Were Young 2025 sólo dura dos días! Pero se repite el mismo lineup ambos días. Así que, básicamente, estarías pagando la entrada por un sólo día. Ahí te va:

Entrada general: empieza en $425 dólares

empieza en $425 dólares General Plus: empieza en $595 dólares

empieza en $595 dólares VIP: desde $695 dólares

desde $695 dólares

Después del trancazo va la buena noticia: los pagos para las entradas del When We Were Young 2025 se pueden dividir a meses. ¿Lo mejor? Empiezas pagando la módica cantidad de $19.99 dólares. ¿Qué tal?

¿Cómo entrarle a la preventa?

Lo primero que necesitas saber es que la preventa para el When We Were Young 2025 empieza este viernes 28 de febrero a las 10:00 PT de la mañana.

Luego, puedes registrarte en este enlace con tu número de celular —sólo para residentes en Estados Unidos— o, bien, con tu correo electrónico. Luego, te llegará información —a cualquiera de los medios elegidos— antes de que arranque la preventa.

Foto: Marco Tavares

Después, ¡la oportunidad para comprar boletos estará en tus manos! Ahora sólo esperamos los tan ansiados horarios. ¿Te vemos en Las Vegas? Para más información sobre el festival ingresa aquí.

